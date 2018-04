Kärpät hyödynsi ennakkoasetelman täydellisesti ensimmäisessä finaalissa – ”Pelituntuma toi meille yhden kiinnityksen mestaruuteen”

Kärpät käytti ensimmäisessä liigafinaalissa optimaalisesti sen aseen, joka sillä Tapparaa vastaan tiistain ottelussa oli käytettävissä. Pikkupedot hyödynsivät paremman pelituntumansa täydellisesti Tapparan jäädessä täysin telineisiin.

– Nyt kävi niin, että HIFK-välieräsarjan seitsemännestä pelistä oli meille hyötyä. Onnistuimme nimenomaan siinä, että meillä oli pelituntuma. Se toi meille yhden kiinnityksen mestaruuteen, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner näki.

Kärpät oli niskan päällä läpi illan. Tapparan hyökkäyspelaaminen oli heikkoa, eikä tamperelaisten tuttu tiivis puolustuspakettikaan ollut aivan niin terävä kuin se parhaimmillaan on.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon Julius Junttilan maalilla ottelun toisessa erässä. Vahvan esityön maalin tekivät Jani Hakanpää sekä Saku Mäenalanen.

– Se oli tärkeä vapauttava maali siihen paikkaan. Sen jälkeen ei tarvinnut niin paljon jännittää, Junttila kertasi osumansa merkitystä.

Peli jatkui vähämaalisena aivan loppuhetkille saakka. Ranskalaishyökkääjä Charles Bertrand onnistui tekemään Kärpille illan toisen osuman pari minuuttia ennen ottelun loppua. Loppunumerot 3-0 viimeiteli tyhjään maaliin Hakanpää.

– Tämä oli meiltä tasapainoinen esitys. Puolustimme hyvin ja hyökkäsimme laadukkaasti, Junttila kiteytti.

Vehviläisen nollapeli voiton takuuna

Yksi illan ehdottomista kärppäsankareista oli nollapelin torjunut Veini Vehviläinen. Jyväskyläläinen torjui lauantaina Kärpät välierien seitsemännestä pelistä finaaliin ja paria päivää myöhemmin Vehviläinen pelasi nollapelin ensimmäisessä finaalissa.

Kovia suorituksia nuorelta maalivahdilta, jonka kykyjä moni on epäillyt. Vehviläisen iltaan mahtui nippu huipputorjuntoja.

Maalipaikoissa yksi illan epäonnensotureista oli Juha Koivisto, joka on pelannut vahvat pudotuspelit, mutta maalien muodossa tulos on jäänyt vaisuksi. Paikkoja on kyllä ollut.

– Todellakin on ollut, mutta se on hyvä asia, että niitä paikkoja sentään on. Kyllä ne aikanaan menevät putkien väliinkin, Koivisto naureskeli.

Laitahyökkääjällä on ollut vastaavia paikkoja jo useissa peleissä. Aiemmin Koivisto lupasi säästää osumat pudotuspeleihin, mutta maalitili ratkaisupeleissä on vielä avaamatta.

– Tänään minun ei tarvinnut tehdä, kun muut osuivat. Teen sitten, kun sitä maalia kaikkein kipeimmin tarvitaan, Koivisto lupasi naama leveässä virneessä.

Ruohomaa ja Haapala löysivät jo toisensa

Raksilassa ottelun alun perusteella paljon mistään ei olisi osannut arvata, että käynnissä on liigafinaalit. Hallissa oli yleisöä varsin runkosarjamaismainen noin viisituhatta katsojaa.

Myöskään kaukalossa tunteet eivät nousseet kovin korkealle ennen kuin vasta päätöserässä. Ensin Otso Rantakarin osuma Miska Humalojan päähän herätti katsomossa tunteita.

Myöhemmin kärppäsentteri Mikael Ruohomaa ja Tapparan tähtihyökkääjä Henrik Haapala ottivat yhteen. Haapala kimpaantui toden teolla, eikä ollut luovuttaa millään.

– En tehnyt mitään koiruuksia siinä tilanteessa. Pyysin häntä pikku hiljaa lähtemään siitä meidän maalilta, mutta hän suuttui siitä entisestään, Ruohomaa kertasi tilannetta.

Finaalisarja jatkuu torstaina Tampereella. Päävalmentaja Manner piti jalat tiukasti maassa avausvoitosta huolimatta.

–Tappara parantaa aivan varmasti. Se on mestarijoukkue, joka on täynnä voittavia pelaajia. Tuollainen kärsivällinen ja kurinalainen vastaiskujoukkue iskee salakavalasti, Manner varoitteli.



