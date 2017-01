Kärpät-HPK 3.erä: Pallokerhon pakkopeli ei tuonut tulosta

Kärpät saa vastaansa HPK:n torstaina Raksilassa. Oululaisilla on kuudesta viimeisimmästä pelistä kolme voittoa ja kolme tappiota. HPK puolestaan on voittanut viisi kuudesta viimeisimmästä pelistään. Molemmat joukkueet pelasivat myös eilen. Kärpät hävisi Helsingissä IFK:lle ja HPK voitto Lukon kotiluolassaan.

Kärpät saa otteluun mukaan pitkään loukkaantumisesta kärsineen Niklas Olaussonin. Ruotsalainen ottaa paikkansa joukkueen ykkössentterinä Mika Pyörälän ja John Albertin keskeltä. Pelaavaan kokoonpanoon nousee myös pari peliä huilannut Jan Hruska. Tuoreiden pelaajien tieltä päävalmentaja Kai Suikkanen pudotti Jesse Koskenkorvan ja Julius Hermosen.

Kärppien maalilla aloittaa Sami Aittokallio.

1.erä

Avauserää ehdittiin pelata vajaa minuutti, kun HPK onnistui tekemään maalin ensimmäisestä hyökkäyksestään. Maalintekijänä Teemu Turunen. Näin Kärpät joutui heti ottelun alussa takaa-ajajaksi.

Reilun kolmen minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimahyökkäykseen, jonka päätteeksi Saku Mäenalanen tasoitti tilanteeksi 1-1. Syötön maaliin antoi Antti Kalapudas.

Peli on ollut yllättävän vauhdikasta, kun ottaa huomioon, että joukkueet pelasivat myös eilen.

Erää on jäljellä viisi minuuttia. Peli on jatkunut vauhdikkaana ja viihdyttävänä. HPK on saanut luotua hieman enemmän paikkoja kärppämaalilla kuin mitä kotijoukkue HPK:n maalille.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun erää oli jäljellä nelisen minuuttia. Pakkopeli ei ehtinyt pyöriä minuuttiakaan, kun Jesse Saarinen laukoi kiekon maaliin Niklas Olaussonin syötöstä. Jo ennen maalia Saarinen järjesteli ylivoimalla Lasse Kukkoselle loistavan maalipaikan, mutta Kukkonen ei siitä onnistunut.

Ensimmäiselle erätauolla poistuttiin Kärppien maalin johdossa. Raksilassa illan ottelua seuraa vain 4404 katsojaa.

2.erä

Toista erää on pelattu viitisen minuuttia. Erän alku on ollut Kärppien. Kotijoukkue pääsi ylivoimalle, kun HPK:n Oula Palve otti hyökkäyspään rangaistuksen. Kärppien ylivoima ei saanut kuitenkaan juuri mitään aikaa.

Erä on ylittänyt puolivälin, eikä peli ole yltänyt aivan avauserän tasolle. Vauhdikas avauserä ja eiliset pelit näyttävät painavan hieman joukkueiden jaloissa.

Erä on taputeltu Raksilassa. Sami Aittokalliolle kirjattiin 5 torjuntaa toisessa erässä. Emil Larmille HPK:n maalilla kirjattiin 8 torjuntaa.

3.erä

Päätöserä on alkanut. HPK hakee taoistusta, eikä Kärpät ole saanut vielä laukaustakaan kohti HPK:n maalia.

Erää on pelattu ensimmäinen viisiminuuttinen. Olaussonilla oli loistava paikka maalin tekoon, mutta ruotsalainen päätti hakea vielä syöttöä oman laukauksen sijaan. Ei maalia.

Erä on puolivälissä. HPK pääsi ylivoimalle, kun Ilkka Mikkola otti pikkukakkosen huitomisesta. HPK:n ylivoima ei tuonut kuitenkaan tulosta.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.