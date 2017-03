Kärpät-HIFK 3.erä: Raksilassa edessä jatkoerä - Kukkonen osui ylärimaan viimeisellä minuutilla

Kärpät ja HIFK pelaavat ensimmäisestä kiinnityksestä puolivälieriin. Jatkoon pääsyyn vaaditaan kaksi voittoa.

Kärpät lähtee otteluun ensimmäistä kertaa tällä kaudella täysin terveellä kokoonpanolla. Tästä syystä muun muassa Niklas Olausson ja Toni Kähkönen eivät mahdu oululaisten kokoonpanoon.

Kärppien kokoonpanossa ei ole kuin yksi muutos viime lauantain Pelicans-peliin nähden. Kapteeni Lasse Kukkonen palaa kokoonpanoon ja ottaa paikkansa Kärppien ykkösketjusta.

HIFK oli runkosarjan lopussa hyvässä vireessä. Kärppien tapaan myös HIFK sai apuja sairastuvalta muun muassa sentteri Corey Elkinsin.

1.erä

HIFK siirtyi ottelussa johtoon vajaan minuutin pelin jälkeen. Kärppähyökkääjä John Albert kompuroi hyökkäyssinisellä, jonka seurauksena vieraat karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Joonas Rask viimeisteli HIFK:n avausosuman.

HIFK aloitti pudotuspelit räjähtävästi. Helsinkiläiset siirtyivät Kärppiä vastaan 42 sekunnin pelin jälkeen, kun Joonas Rask jatkoi mainioita otteitaan ja viimeisteli Liigan pudotuspelikevään ensimmäisen osuman. Teemu Eronen ja Roope Hintz kuittasivat maaliin syöttöpisteet.

HIFK:n johtomaalin jälkeen peli pyöri monta minuuttia vieraiden puolustuspäässä. Maalikin oli lähellä.

Reilun viiden minuutin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimahyökkäykseen. Sami Anttila ja Miska Humaloja karkasivat ja lopulta Anttila iski kiekon maaliin Humalojan syötöstä. Kakkossyöttö kirjattiin Jussi Rynnäkselle. Maali oli Kärpille erittäin tärkeä HIFK:n nopean avausmaalin takia.

Erää on pelattu reilut kymmenen minuuttia. Peli on ollut hyvin Kärppien hallussa. Kärpät on saanut enemmän pitkiä hyökkäyksiä vieraita enemmän.

Hyvä ote tuotti myös tulosta. Miska Humaloja nousi röyhkeästi maalille ja veivasi kiekon ohi Kevin Lankisen. Maali oli hyvä palkinto Kärppien neloskentän vahvalle pelille.

Myös tunteet kuumenivat, kun erän viimeinen neljännes käynnistyi. Micke-Max Åsten ja Humaloja ottivat ensin yhteen. Tilanteeseen liittyi Jari Sailio, ja hetken päästä Åsten, Sailio ja toinen linjatuomari olivat kaikki jään pinnassa. Sailiolle ja Åstenille pikkukakkoset.

Kärpät sai erän lopussa pitkän pyörityksen HIFK:n päätyyn, jonka päätteeksi Mikko Lehtonen osui tolppaan. Tämän jälkeen HIFK:n vastahyökkäyksessä Lehtonen merkkasi löysästi miehen ja hyökkäyksen päätteeksi Robert Leino tasoitti ottelun.

Raksilassa on paikalla 5034 katsojaa. Paikalle saapunut yleisö viihtyy ottelussa varmasti.

2.erä

Toinen erä on käynnissä. Heti erän alussa Ville Leskinen purjehti hitaasti läpi HIFK:n ja oli tehdä maalin. Leskinen sai kiekon vielä senkin jälkeen haltuunsa ja pääsi yrittämään toistamiseen, mutta ilman tulosta.

Erää on pelattu vajaat viisi minuuttia. Erän ensimmäiset minuutit HIFK hallitsi peliä, mutta Kärpiltä oli juuri hetki sitten Ivan Svarnyn käynnistämä vahva nousu, joka päättyi mukavaan maalipaikkaan. Lankinen kuitenkin kesti.

Erä on puolessa välissä. Kärpät pääsi ylivoimalle, kun HIFK otti rangaistuksen väärästä vaihdosta. Pakkopeli pyöri mallikkaasti aikansa ja lopulta Brock Trotter pääsi iskemään takakulmalta kiekon ohi Lankisen.

Erä on kääntymässä viimeiselle neljännekselle. HIFK pääsi pelaamaan ylivoimalla, kun Sailio komennettiin toistamiseen jäähyaitioon. Kärpät pääsi alivoimahyökkäykseen, jonka päätteeksi HIFK:n Joe Finley pääsi yllättämään Pyörälän. Finley osui Pyörälää jalkaan. Kärppien kultakypärä ontui välittömästi vaihtoon jalkaansa roikottaen. Pyörälä piti hetken jääpussia ja vaikuttaa olevan nyt valmis palaamaan peliin.

Toinen erä on taputeltu. Päätöserään lähdetään Kärppien maalin johtoasemasta. Oululaisten ylivoimainen valopilkku on ollut joukkueen neloskenttä.

3.erä

Päätöserä on käynnistynyt. Erän ensimmäinen viisiminuuttinen oli suhteellisen passiivista pelaamista. Antti Kalaputaalla oli paikka lisätä Kärppien johtoa, mutta Kalapudas ei onnistunut. HIFK tasoitti ottelun hetkeä myöhemmin. Aaltonen imi kärppäpelaajat itseensä ja Jarkko Malinen pääsi iskemään tasoituksen. Maalin aikana jäällä oli oululaisten kakkosketju.

Kolmas erä on puolessa välissä. Vauhti pelissä on tipahtanut reilusti. Kärpät on passivoitunut ja hyökkäyksiin lähdöt ovat hitaita. Jani Hakanpää laukaus oli upota onnekkaasti ohi Lankisen, kun kiekko otti yllättävän kimmokeen HIFK-pelaajasta, mutta Lankinen ja HIFK selvisivät säikähdyksellä.

HIFK pääsi hakemaan maalia ylivoimalla. Mikko Niemelän heikko iltapuhde kulminoitui heikkoon syöttöön, joka piti paikata pakkojäähyllä. Ylivoima ei tuottanut tulosta, mutta ote säilyi vierailla. Kiekot karkailevat kärppäpelaajilta jatkuvasti ja huonoja syöttöjä tulee paljon.

Ottelussa on edessä jatkoerä 15 minuutin erätauon jälkeen. Lasse Kukkosella oli paikka ratkaista ottelu viimeisellä minuutilla, mutta Kukkosen laukaus ei mennyt ylärimaa lähemmäs.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 3-3.