Kärpät-HIFK 3.erä: Kärpät hakee kavennusta - Leskinen ei onnistunut läpiajosta

Kärpät ja HIFK kohtaavat kuudennen kerran tällä kaudella. HIFK on voittanut aiemmista keskinäisistä otteluista neljä, Kärpät yhden. Juhamatti Aaltonen on kiusannut entistä seuraansa keskinäisissä otteluissa. Aaltonen on iskenyt Kärppiä vastaan tällä kaudella tehot 4+4.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu hyvässä vireessä ollut Brock Trotter. Laitahyökkääjä Jesse Saarinen on toipunut aivotärähdyksestään ja palaa kärppähyökkäykseen. Maalilla pelaa Jussi Rynnäs.

Niklas Olaussonista tulee jo kolmas kärppäsentteri, joka siirtyy laitaan kesken kauden. Olausson pelaa kolmosketjun laidassa.

HIFK:n Roope Hintz on nostanut profiiliaan viime peleissä, kuten koko HIFK:n joukkue. Helsinkiläiset ovat napsineet pisteitä isolla prosentilla viime peleissä.

1.erä

Muutama minuutti pelin alkuun. Näyttää siltä, että Raksila on tänään ensimmäistä kertaa tällä kaudella loppuunmyyty.

Avauserää on pelattu viisi minuuttia. Toistaiseksi on hiljaista kentällä ja katsomossa, vaikka yleisöä onkin paikalla runsaslukuisesti. Molemmilla on ollut yksi maalipaikka. Intensiteetti ei tällä hetkellä päätä huimaa.

Kärpät pääsi ylivoimalle HIFK:n Juha Jääskän otettua kahden minuutin jäähyn. Kärppien ylivoima ei tuottanut kuitenkaan tulosta. Ylivoima pyöri kyllä hyvin, mutta laukaukset jäivät piippuun.

Erikoistilannepelaaminen Raksilassa jatkui. Miska Humalojan pikkukakkonen avasi vieraille paikan hakea ylivoimamaalia. HIFK:n ylivoima oli kuitenkin heikkoa, eikä joukkue saanut edes maalipaikkoja aikaan.

Pelissä alkaa olemaan mukavasti tunnetta vaisun alun jälkeen. Joe Finley ja Jari Sailio kohtasivat jo kertaalleen. Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Ryan O'connor kohteli kärppäpelaajaa kaltoin HIFK-maalin tuntumassa. Pakkopeli ei tuottanut tulosta taaskaan. Ville Leskinen esitti muutaman näyttävän yksilösuorituksen, mutta viisikkona ylivoimapeli jätti paljon toivomisen varaa.

Avauserä on taputeltu. Erän lopulla John Albertilla oli loistava paikka viedä Kärpät johtoon, mutta Kevin Lankinen HIFK-maalilla venyi kiekon eteen.

Kokonaisuutena erä oli Kärppien. Oululaisten kannalta on hyvä asia, ettei Juhamatti Aaltonen vaikuta olevan tänään pelipäällä.

2.erä

Aku Kestilällä oli parin minuutin pelin jälkeen loistava paikka viedä Kärpät johtoon. Kestilä pääsi laukomaan suoraan syötöstä parin metrin päässä maalista, mutta Lankinen onnistui venymään kiekon eteen.

Toista erää on pelattu reilut viisi minuuttia. HIFK on saanut myös muutaman pitkän hyökkäyksen Kärppien päätyyn ja peli on niiden myötä hieman tasoittunut. Avauserän hetkellinen tunnetason nousu kentällä jäi hyvin lyhyeksi. Toisessa erässä siitä ei ole ollut enää merkkejä.

Hieman ennen erän puoltaväliä Arttu Luttinen iski HIFK:n johtoon. Kiekko napsahti Luttisen lapaan A-luokan paikalle eikä hyökkääjä erehtynyt. HIFK:n maalin aikaan jäällä oli Kärppien kolmosketju.

Robert Leino otti kiinnipitämisestä jäähyn, mutta Kärppien ylivoima oli onnetonta. Mika Pyörälällä oli paikka iskeä maali, mutta syöttö oli vaikea, eikä Pyörälä osunut kiekkoon.

Kärppien ylivoiman jälkeen HIFK siirtyi ottelussa 2–0-johtoon. Kärppien kolmosketju todisti jälleen aitiopaikalta tällä kertaa Roope Hintzin viimeistelemää maalia.

Erää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Antti Kalapudas oli osua, ja kiekko oli livahtaa Lankisen längistä sisään. Seuraavalla pelikatkolla HIFK otti yllättäen aikalisän.

Erää on jäljellä kolme minuuttia. Kärppien neloskentällä oli hetki sitten mukava pyöritys, mutta Lankinen kesti.

Toinen erä on ohi. Peli on 0-2 ja torjunnat Rynnäs 6, Lankinen 31.

3.erä

Päätöserä on käynnissä. Ketjuja on muutettu. Mikko Lehtosen tilalla ykkösketjussa pelasi nyt Jesse Saarinen.

Kärpät hakee kavennusta tosissaan. Paikkoja riittää ja kiekko pyörii HIFK:n päässä. Paras maalipaikka oli Ville Leskisellä, joka ei onnistunut läpiajon päätteeksi.

Erää on jäljellä reilut kymmenen minuuttia. Kärppien terävin hetki osui erän alkuun, viime minuutit peli on ollut tasaisempaa. Tällä hetkellä peli on melko avointa ja ottelussa mennään nyt päästä päähän jatkuvasti.

Peliä on jäljellä vajaat viisi minuuttia. Kärpillä ote pelistä, mutta maalinteko ontuu.

