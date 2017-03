Kärpät-HIFK 2.erä: Jatkuuko maalijuhlat toisessa erässä?

Kärpät ja HIFK pelaavat ensimmäisestä kiinnityksestä puolivälieriin. Jatkoon pääsyyn vaaditaan kaksi voittoa.

Kärpät lähtee otteluun ensimmäistä kertaa tällä kaudella täysin terveellä kokoonpanolla. Tästä syystä muun muassa Niklas Olausson ja Toni Kähkönen eivät mahdu oululaisten kokoonpanoon.

Kärppien kokoonpanossa ei ole kuin yksi muutos viime lauantain Pelicans-peliin nähden. Kapteeni Lasse Kukkonen palaa kokoonpanoon ja ottaa paikkansa Kärppien ykkösketjusta.

HIFK oli runkosarjan lopussa hyvässä vireessä. Kärppien tapaan myös HIFK sai apuja sairastuvalta muun muassa sentteri Corey Elkinsin.

1.erä

HIFK siirtyi ottelussa johtoon vajaan minuutin pelin jälkeen. Kärppähyökkääjä John Albert kompuroi hyökkäyssinisellä, jonka seurauksena vieraat karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Joonas Rask viimeisteli HIFK:n avausosuman.

HIFK aloitti pudotuspelit räjähtävästi. Helsinkiläiset siirtyivät Kärppiä vastaan 42 sekunnin pelin jälkeen, kun Joonas Rask jatkoi mainioita otteitaan ja viimeisteli Liigan pudotuspelikevään ensimmäisen osuman. Teemu Eronen ja Roope Hintz kuittasivat maaliin syöttöpisteet.

HIFK:n johtomaalin jälkeen peli pyöri monta minuuttia vieraiden puolustuspäässä. Maalikin oli lähellä.

Reilun viiden minuutin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimahyökkäykseen. Sami Anttila ja Miska Humaloja karkasivat ja lopulta Anttila iski kiekon maaliin Humalojan syötöstä. Kakkossyöttö kirjattiin Jussi Rynnäkselle. Maali oli Kärpille erittäin tärkeä HIFK:n nopean avausmaalin takia.

Erää on pelattu reilut kymmenen minuuttia. Peli on ollut hyvin Kärppien hallussa. Kärpät on saanut enemmän pitkiä hyökkäyksiä vieraita enemmän.

Hyvä ote tuotti myös tulosta. Miska Humaloja nousi röyhkeästi maalille ja veivasi kiekon ohi Kevin Lankisen. Maali oli hyvä palkinto Kärppien neloskentän vahvalle pelille.

Myös tunteet kuumenivat, kun erän viimeinen neljännes käynnistyi. Micke-Max Åsten ja Humaloja ottivat ensin yhteen. Tilanteeseen liittyi Jari Sailio, ja hetken päästä Åsten, Sailio ja toinen linjatuomari olivat kaikki jään pinnassa. Sailiolle ja Åstenille pikkukakkoset.

Kärpät sai erän lopussa pitkän pyörityksen HIFK:n päätyyn, jonka päätteeksi Mikko Lehtonen osui tolppaan. Tämän jälkeen HIFK:n vastahyökkäyksessä Lehtonen merkkasi löysästi miehen ja hyökkäyksen päätteeksi Robert Leino tasoitti ottelun.

Raksilassa on paikalla 5034 katsojaa. Paikalle saapunut yleisö viihtyy ottelussa varmasti.

2.erä

Toinen erä on käynnissä. Heti erän alussa Ville Leskinen purjehti hitaasti läpi HIFK:n ja oli tehdä maalin. Leskinen sai kiekon vielä senkin jälkeen haltuunsa ja pääsi yrittämään toistamiseen, mutta ilman tulosta.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 2-2.