Kärpät hakee viimeistä kiinnitystä välieräpaikkaan – Ässät pelaa tiukassa paikassa ilman kapteeniaan

Kärpillä on mahdollisuus varmistaa välieräpaikka illalla Raksilassa, kun se kohtaa Ässät viidennessä puolivälieräottelussa kello 18:30. Kärpät johtaa sarjaa voitoin 3-1.

Puolivälieräsarjasta on muodostunut varmasti tasaisempi kuin moni osasi Oulussa odottaakaan.

Kärpät ei ole saanut parastaan irti vielä missään vaiheessa. Tämä on pakottanut päävalmentaja Mikko Mannerin hakemaan ratkaisua ketjumuutoksista koko kauden yhdessä pelanneisiin vitjoihin. Ketjut ovat vaihtuneet jopa kesken pelin.

– Eivät ne ole olleet minulle mitenkään vaikeita päätöksiä. Tässä vaiheessa kautta valmentajan tehtävä on tehdä päätöksiä, joilla yksittäisestä pelistä saadaan maksimaalinen tulos, Manner kommentoi ketjulottoa keskiviikon aamujäiden jälkeen.

Kärppien aamujäiltä puuttui jo ennestään rivistä tippuneiden Miika Koiviston ja Miska Humalojan lisäksi myös kakkossentteri Nicklas Lasu.

– Meillä aamujäät ovat aina vapaaehtoiset, eikä niistä kannata vetää liian suuria johtopäätöksiä. Lopullinen kokoonpano ratkeaa illalla alkuveryttelyn jälkeen, Manner kertoi.

Sailio palaa kokoonpanoon

Ruotsalainen onkin merkitty pelaavaan kokoonpanoon. Lasu pelaa kolmosketjussa Kristian Vesalaisen ja Sami Anttilan keskellä. Näin edellisen Porin pelin lopusta jäänyt muutos jää voimaan ja Rasmus Kupari pelaa kakkosketjussa Ville Leskisen ja Saku Mäenalasen kanssa.

Pari peliä katsomossa ollut Jari Sailio tekee paluun pelaavaan kokoonpanoon ja omalle paikalleen nelosketjuun. Kärppien maalissa pelaa huippuvireinen Veini Vehviläinen.

Ässien kokoonpanosta puuttuu muun muassa edellisen pelin kesken jättänyt Simon Suoranta. Myös kapteeni Matti Kuparinen on yllättäen sivussa illan pelistä.

Molempien joukkueiden erikoistilannepelaaminen on ollut sarjassa varsin kaksijakoista. Ylivoimat ovat olleet umpisurkeita, mutta vastaavasti alivoimat sen seurauksena huippuvireisiä. Ässät ei ole tehnyt sarjassa yhtään ylivoimamaalia, Kärpätkin vain kaksi.

Kärppien runkosarjan parhaat pistemiehet Julius Junttila ja Charles Bertrand onnistuivat Porissa vihdoin maalinteossa. Manner uskoo, että se avasi koko ketjun takalukkoa huomattavasti.

Ässät on illalla Raksilassa selkä seinää vasten, sillä tappio tietää kauden päättymistä ja kesälomaa. Kärpillä pelin henki on vielä erilainen.

– Meillä on 3-17 peliä jäljellä. Sitä mantraa me hoemme. Haluan, että keskitymme illalla pitämään vain omista perusasioista kiinni. Työmäärä on tänään asia numero yksi, Manner päätti.

Kärppien kokoonpano viidennessä puolivälieräottelussa:

1.kenttä

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Teemu Kivihalme – Shaun Heshka

2.kenttä

Saku Mäenalanen – Rasmus Kupari – Ville Leskinen

Taneli Siikaluoma – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Kristian Vesalainen – Nicklas Lasu – Sami Anttila

Taneli Ronkainen – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jari Sailio – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

13.hyökkääjä Juha Koivisto

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs