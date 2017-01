Kärpät haastaa sarjakakkosen – Kähkönen tippui kokoonpanosta

Liigan kakkospaikan eilen takaisin vallannut KalPa saapuu lauantaina Raksilaan Kärppien vieraaksi. Ottelu alkaa kello 17:00.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti. Lokakuun alussa Kärpät vei voittolaukauskilpailun jälkeen voiton lukemin 2-1. Marraskuun puolivälissä Kuopiossa KalPa oli parempi lukemin 3-1.

Kärpät on pelannut viime aikoina epätasaisesti. Kuuteen viimeisimpään otteluun mahtuu melkein kaikki mahdolliset lopputulokset. Oululaisten tilastoista löytyy suoria voittoja ja tappioita sekä jatkoaikavoittoja sekä –tappioita. Osa otteluista on ollut vähämaalisia, osassa taas on mätetty toistakymmentä maalia.

Kärpät pelasi viimeksi torstaina. Tuolloin oululaiset voittivat Tampereella Ilveksen maalilla. Ilvekseltä puuttui kokoonpanosta paljon pelaajia, mutta ottelu oli molemmilta todella köykäinen etenkin hyökkäyksen osalta.

Edellisen ottelun jälkeen päävalmentaja Kai Suikkanen ei ole juuri kokoonpanomuutoksia tehnyt. Ainoa muutos on se, että Toni Kähkönen on sivussa KalPa pelistä. Kähkösen paikan ottaa katsomokomennuksen jälkeen Mikko Lehtonen.

– Kähkönen saa nyt huilata. Hän pelaa mahdollisesti seuraavan pelin. Pitkän loukkaantumisen jälkeen mennään rauhallisesti eteenpäin hänen kanssaan, Suikkanen kertoi.

Kärppien maalilla jatkaa Jussi Rynnäs, joka pelaa tällä kaudella ensimmäistä kertaa KalPaa vastaan.

KalPa on tämän vuoden suurimpia yllättäjiä. Moni pitää kuopiolaisia tällä hetkelle Liigan luisteluvoimaisimpana joukkueena. Kärpillä saattaakin tulla kuopiolaisten kanssa lauantaina kiire, vaikka vierailla on peli alla edelliseltä illalta.

Suikkanen ei näe KalPan edellispäivän pelillä kovin isoa merkitystä.

– Se on kaksiteräinen miekka. Joskus siitä on hyötyä toiselle, joskus toiselle, Suikkanen vähätteli.

Kuopiolaiset ovat olleet viime kierroksilla tasuripapan ihannejoukkue. KalPan neljä viimeisintä ottelua ovat kaikki päätyneet jatkoajalle. Näistä otteluista kuopiolaiset eivät ole voittaneet yhtään. KalPa hävisi peleistä kolme voittolaukauskilpailussa ja yhden jatkoajalla.

Kuopiolaisten maalinteon tehokkuus on tökkinyt viime aikoina, mutta puolustuspelaaminen ja maalivahtipelit ovat toimineet hyvin. KalPan maalilla jatkaa Eero Kilpeläinen, vaikka Denis Godla on torjunut kauden aiemmat pelit Kärppiä vastaan.

Kuopiolaisten ykköspakkipariin noussee Niko Mikkola. Raamikas Kiimingin Kiekko-Poikien kasvatti pelaa jo viidettä kauttaan Kuopiossa. KalPassa pelaa muitakin oululaisille entuudestaan tuttuja pelaajia, kuten muun muassa laitahyökkääjä Jyri Junnila.

Kärppien kokoonpano illan ottelussa:

Mika Pyörälä – Niklas Olausson – John Albert

Lasse Kukkonen – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Mikko Niemelä – Jani Hakanpää

Jesse Saarinen – Aku Kestilä – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Taneli Siikaluoma

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio