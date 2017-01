Kärpät etsinyt pakkia yli puoli vuotta – puolustuksen jokerikortti istuu jo pukukopissa

Oulun Kärpät on etsinyt kiekollista puolustajaa siitä lähtien, kun eräs paluumuuttaja lipsahti kynsistä viime hetkellä kesällä. Hyökkääjiä Kärpät on palkannut kesken kauden useita, mutta pakkia ei ensimmäistäkään. Selvää on, että laadukkaat ratkaisut tälle tontille ovat kiven takana tähän aikaan vuodesta.

Jos Kärpillä tulee hätä käteen, tilapäisratkaisu löytyy kuitenkin lähempää kuin moni uskookaan. Viime kaudella SHL:ssä Karlskronan riveissä pelannut laitahyökkääjä Toni Kähkönen pelasi puolet viime kaudestaan puolustajana.

Kähkönen ajautui SHL-puolustajaksi tutusta syystä: joukkue kärsi akuutista pakkipulasta loukkaantumisten takia. Tästä samasta syystä hyökkääjiä nähdään ajoittain puolustajina myös Liigassa. Kärpissä esimerkiksi Joonas Komulainen pelasi aikoinaan joitain pelejä pakkina.

Kähkösen erottaa kuitenkin monesta muusta tilapäispakista yksi asia. Kähkönen jatkoi puolustajana senkin jälkeen kun pakiston alkuperäiset jäsenet olivat taas pelikunnossa.

– Kai se ihan hyvin meni, kun sain jatkaa pakkina, Kähkönen hymähtää.

Kärpissä Kähkösen viime kauden pakkikomennus tiedostetaan hyvin. Päävalmentaja Kai Suikkanen myöntää, että Kähkösen peluuttamista pakkina on mietitty.

– On sitä mietitty ja siitä on keskusteltukin. Meillä on juuri nyt määrällisesti tarpeeksi pakkeja. Pidämme Kähkösen jokerikorttina, Suikkanen kertoo.

Myös Kärppien saamien raporttien mukaan Kähkönen suoriutui viime kaudella puolustajan tehtävistä hyvin.

Positiivinen kokemus

Viime kauden puolustajakomennustaan Kähkönen pitää positiivisena asiana – ainakin jälkikäteen mietittynä. Kähkönen kertoo olleensa hyökkääväpuolustaja, joka lähti mielellään tukemaan hyökkäyksiä neljäntenä miehenä.

– Se oli mukavaa, kun sain hieman vapaammin pelata ja lähteä tukemaan hyökkäyksiä.

Kähkönen pelasi koko ajan kanadalaisen Julien Brouilletten pakkiparina.

Jääkiekkoilijalle kokemus on avartava. Hyökkääjä saa puolustajana ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua uuteen pelipaikkaan. Moni asia näytti Kähkösenkin mukaan erilaiselta.

– Joskus hyökkääjänä miettii, että olisit nyt syöttänyt. Nyt ymmärsin, ettei se välttämättä näytä samalta puolustajan näkökulmasta. Se on antanut peliin uutta näkökulmaa.

Kähkönen listaa myös käytännön eroja puolustajana ja hyökkääjänä pelaamisen välillä.

– Hyökkääjänä peli on enemmän sellaista stop and starttia sekä kulmassa pyörimistä. Puolustajana se on enemmän pitkää potkua ja pelin lukemista.

Kärppähyökkääjä sanoo, että suurin haaste puolustajana pelaamisessa oli takaperinluistelu, jota puolustajat joutuvat tekemään paljon.

– Yritin pysyä enemmän etuperinluistelussa. Etenkin nopeita hyökkääjiä vastaan huomasin, että välin pitää olla todella lyhyt tai sitten pitää ajaa hyökkääjä vain pienempään kulmaan. Jos olin vähänkin väärässä paikassa, niin tuntui, että sitä on heti tötsä, joka kierretään.

Kärppien harjoituksissa Kähkönen ei ole ollut toistaiseksi kertaakaan pakkina. Onko hyökkääjä valmis astumaan puolustajan saappaisiin, jos Suikkanen sitä pyytää?

– No joo, jos vaan käsky käy.