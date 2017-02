Kärpät-Ässät 2.erä: Leskinen avasi Kärppien maalitilin

Sarjassa seitsemäntenä oleva Ässät ja kahdeksantena oleva Kärpät taistelevat sarjapisteistä Raksilassa. Joukkueiden välillä on eroa tällä hetkellä kuusi pistettä, mutta oululaisilla on yksi peli vähemmän pelattuna.

Kärpät pelasi viimeksi eilen, kun se kaatoi HIFK:n Helsingissä. Muutenkin oululaiset ovat olleet viime aikoina hyvässä vireessä, sillä kuudesta viime ottelusta on saaliina neljä voittoa ja kaksi tappiota.

Kärpät lähtee Ässiä vastaan täysin samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi HIFK:n. Maalilla pelaa eilen kesken ottelun torjuntavastuun saanut Jussi Rynnäs.

Torstaina Jukurit kaatanut Ässät matkusti Ouluun jo eilen. Ässät katkaisi Mikkelissä orastavan tappioputken ja on hyvin levänneenä varmasti enemmän kuin valmis illan otteluun. Ässien riveissä liigadebyytin tekee ruotsalaispuolustaja Maksim Matushkin.

Oululäisyleisön mielenkiinto kohdistuu varmasti myös porilaisten kultakypärää kantavaan ex-kärppään Simon Suorantaan, joka pelaa elämänsä kautta.

1.erä

Avauserää on pelattu vajaat viisi minuuttia. Kummallakaan joukkueella ei ole ollut maalipaikkoja ja peli on muutenkin suhteellisen tasaista. Väsymys ei näytä painava Kärppiä ainakaan vielä.

Raksilassa on myös yleisöä mukavasti näppituntumalta.

Kärppien ykkösketju sai vahvaa pyöritystä Ässien päätyyn, mutta John Albert ei osunut edes avopaikasta. Hetkeä myöhemmin Ässien tuore vahvistus Matushkin avasi maalitilinsä heti ensimmäisen liigaottelunsa ensimmäisessä erässä. Ruotsalainen laukoi kiekon siniviivasta ohi Rynnäksen.

Avauserää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Ottelu on ollut toistaiseksi Ässien hallussa. Porilaisilla on ollut paikkoja useampaankin osumaan.

Ässät pääsi kertaalleen ylivoimalle, mutta ei saanut maalia aikaan. Pakkopelin loppupuolella Saku Mäenalanen ja Mika Pyörälä karkasivat ylivoimahyökkäykseen, mutta Pyörälä ei osunut kunnolla Mäenalasen syöttöön. Mäenalasella oli hetkeä myöhemmin oma avopaikkansa, mutta kärppähyökkääjä ei osunut myöskään kiekkoon. Albert tuhlasi myös samalla tavalla kaksi avopaikkaa ensimmäisessä erässä.

2.erä

Toisen erän ensimmäisillä minuuteilla Kärppien kolmoskentälle osui huono vaihto. Heikon hyökkäysalueen pelaamisen johdosta Ässät sai lopulta painetta Kärppien puolustuspäähän. Lopulta Ville Korhonen laukoi kiekon kohti Rynnästä ja Matias Varttinen ohjasi kiekon ohi hölmistyneen kärppävahdin. Ässät karkasi jo kahden maalin johtoon.

Heti Ässien maalin jälkeen Kärpät sai kiekon vieraiden verkkoon. Maalia tarkistettiin videolta pitkään, mutta lopulta se hyväksyttiin. Maalintekijäksi merkittiin Ville Leskinen, syöttöpisteet kirjauttivat Aleksi Mäkelä ja Mäenalanen.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Ottelu on toisessa erässä tilanteessa 1-2.