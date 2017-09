Karmea kausi takana, miten käy Kärppien nyt? On aika ennustaa ja äänestää

Viime kausi oli Oulun Kärpille synkkääkin synkempi. Sekavasti läpi kauden pelannut oululaisryhmä päätyi lopulta sarjan kymmenenneksi. Tätä sijoitusta oululaiset lähtevät parantamaan tällä viikolla alkavalla Liiga-kaudella.

Viime kaudella tie tyssäsi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella HIFK:n käsittelyssä ja puolivälierätkin jäivät oululaisilta haaveeksi.

Joukkue on uusiutunut ja valmennusvastuun on ottanut viime kaudella apuvalmentajana toiminut Mikko Manner. Seurajohdossakin on tapahtunut, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Junno jätti keväällä tehtävänsä. Tilalle tuli Tommi Virkkunen.

Pelaajistossakin kävi ovi molempiin suuntiin. Kymmenkunta pelaajaa poistui ja suunnilleen samanlainen joukko tuli sisään. Tulijoiden joukossa ovat muun muassa hyökkääjät Julius Junttila ja Charles Bertrand.

Mihin uudistuneen kärppälauman eväät riittävät kaudella 2017-2018?

Tästä näet Kärppien otteluohjelman. Kausi alkaa perjantaina 8.9. Hämeenlinnassa. Ensimmäinen kotiottelu on lauantaina 9.9. Tuolloinkin vastassa on HPK.