Kanada-malja jo Kärppien kosketusetäisyydellä – Manner muistuttaa tamperelaisten vaarallisuudesta: ”Tappara on mestareita täynnä, eivätkä mestarit luovuta koskaan”

Paremmaksi joukkueeksi on huono sanoa sitä, joka on 3-0 sarjassa tappiolla. Kärpät pääsee Tapparan puolustuksen läpi paljon helpommin kuin HIFK:n kanssa pelatuissa peleissä. HIFK oli Tapparaa selvästi kovempi vastus. Rautakorven puheet pomppumaaleista ovat vastustajaa halventavaa arvon kieltämistä. Manner on sen sijaan suhtautunut vastustajiin rehdimmin heille tunnustusta antaen. Tappara on parempi joukkue vasta sitten, jos se voittaa seuraavat neljä matsia. Neljä on enemmän kuin kolme, mutta kolme on enemmän kuin nolla. Maalit ovat kolmessa pelissä yhteensä 9-3 Kärpille.