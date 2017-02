JYP vankisti nelossijaansa HPK-voitolla

JYPin ote jääkiekkoliigan pudotuspelien kotiedusta kiristyy. Jyväskyläläiset voittivat tiistaina tärkeässä kotiottelussa HPK:n 3-1 ja ovat entistä tiukemmin neljännellä sijalla Liigassa.

Ennen illan ottelua JYP oli pisteen edellä viidentenä olevaa HPK:ta, nyt ero on neljä pistettä.

Huippuvireinen JYP on voittanut peräti 18 edellisistä 21 ottelustaan. Se oli vielä joulukuun puolivälissä Liigan 11. sijalla, mutta voittovire on nostanut Marko Virtasen ryhmän kärkinelikkoon. Liigakolmonen KalPa on enää viiden pisteen päässä.

JYP meni HPK:ta vastaan jo avauserässä 2-0-johtoon Ossi Louhivaaran ja Joonas Nättisen maaleilla. Janne Tavi teki isäntien kolmannen toisessa erässä. HPK:n Janne Lahti pilasi JYPin Pekka Tuokkolan nollapelin sekuntia ennen loppusummeria.

Ässät raapi Tampereelta tärkeän vierasvoiton, kun se löi Ilveksen 1-0. Neljäs perättäinen voitto nosti Ässät pisteellä Pelicansin ohi kuudenneksi ja kiinni suoraan puolivälieräpaikkaan.

Jussi Makkonen teki ottelun ainoan maalin, kun vain 37 sekuntia oli pelattu. Nollan pitänyt Ässä-vahti Andreas Bernard torjui peräti 39 laukausta.

Tapparalle nihkeä voitto

Maalit olivat tiukassa myös Lappeenrannassa, jossa liigajumbo SaiPa isännöi sarjajohtaja Tapparaa. Varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla ei nähty ainuttakaan maalia, ja Tapparan voitto ratkesi voittolaukauskilpailussa. Ratkaisevan osuman upotti Henrik Haapala.

SaiPan Frans Tuohimaa pysäytti ottelussa 29 ja Tapparan Teemu Lassila 25 laukausta.

Tapparan sarjajohto on nyt 11 pistettä TPS:ään.

Vaasassa iloiteltiin maaleilla. Sport johti Kärppiä kolmeen otteeseen kahdella maalilla, mutta taipui lopulta 4-5-jatkoaikatappioon.

Tehot 1+2 kerännyt Mika Pyörälä teki vieraiden voittomaalin jatkoajalla. Kärppien Toni Kähkönen iski tehot 2+1 ja Sportin Ville Viitaluoma 2+0.

Sport on yhä kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa, mutta yhdeksäntenä oleva HIFK karkasi jo kahdeksan pisteen päähän. HIFK löi KooKoon kotonaan 3-2.

Helsinkiläisten voittomaalin teki päätöserässä Ryan O'Connor.