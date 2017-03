JYP löi täpärästi varamiehisen HIFK:n

HIFK isännöi jääkiekkoliigan runkosarjan päätöskierroksella JYPiä ottelussa, jonka vierasjoukkue vei voittomaalikilpailulla 3-2. Jyväskyläläisille oli tarjolla kolmekin pistettä, mutta kaksi hukattua läpiajoa ja tolppakuti avopaikasta estivät suoran voiton.

- Hyvää oli se, että vastustaja ei montaa maalipaikkaa saanut. Jäähy jäi harmittamaan, JYPin päävalmentaja Marko Virtanen kuvasi 2-2-tasoitusta edeltänyttä rangaistusta.

JYPillä oli päätöskierroksella sauma nousta jopa sarjakakkoseksi, mutta sen oli tyytyminen neljänteen sijaan. Se saa vastaansa puolivälierissä HPK:n.

- Ensimmäinen juttu on kotietu. Arpapeliähän se oli, kuka sieltä tulee vastaan, JYPin Virtanen taustoitti.

- HPK on erittäin kova vastus, sehän tiedetään. Hyvin kokenut joukkue, ellei jopa liigan kokenein, Virtanen jatkoi.

Kärkipelaajiaan huilauttaneella HIFK:lle ottelun tuloksella ei ollut sarjasijoitukseen merkitystä, sillä sen yhdeksäs sija sekä aloittaminen pudotuspelien villi kortti -kierroksella vieraskaukalossa oli jo sinetöity. HIFK:n urakka alkaa keskiviikkona Oulussa Kärppiä vastaan jatkuen torstaina kotikaukalossa. Mahdollinen kolmas ja puolivälieräpaikan ratkaiseva ottelu olisi vuorossa lauantaina Oulussa.

- Tavoite oli päästä runkosarjassa kuuden sakkiin. Tämä on pettymys, HIFK:n vastuuvalmentaja Antti Törmänen myönsi.

- Kärpät on erittäin kova laatujoukkue. Loistava maalivahti ja puolustuskin, kun se on nyt täydentynyt. Ja hyökkäys on leveä kuin mikä, Törmänen visioi tulevasta.