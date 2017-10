Junttila ja Leskinen tulittivat Kärpät sarjakärkeen, katso huippuhetket videolta – ”Joukkueessa ei ollut yhtään heikkoa lenkkiä”

Siitä on pitkä aika, kun Kärpät on viimeksi ollut Liigan piikkipaikalla.

Sinne oululaiset nousivat keskiviikkona murskaamalla ponnettoman Helsingin IFK:n Raksilassa tylyin lukemin 5-0.

–Voisin kuvitella, että tämä oli Kärpille kauden helpoin voitto. Meidän osalta tämä oli täydet 60 minuuttia pelkkää liskoilua. Täysin välinpitämätön ja ponneton esitys, helsinkiläisten päävalmentaja Ari-Pekka Selin murisi pelin jälkeen.

Kärppäleirissä tunnelmat olivat luonnollisesti täysin päinvastaiset. Oululaisten menestys on lyönyt ällikällä varmasti kaikki jääkiekon seuraajat eikä vähiten varmasti joukkuetta itseään.

–Olen ylpeä joukkueen suorituksesta. Välillä tulee iltoja, että peli kulkee hyvin ja tänään se kulki. Joukkueessa ei ollut yhtään heikkoa lenkkiä, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner tunnelmoi.

Humaloja loukkaantui jo avauserässä

Kärpät ratkaisi voiton käytännössä jo ottelun avauserässä. HIFK otti erässä kolme pikkukakkosta, ja Kärpät hyödynsi erikoistilanteet kahdella maalilla. Vieraiden esitys oli sen verran sekava, ettei HIFK saanut luotua missään vaiheessa peliä todellista uhkaa kotijoukkueen johdolle.

–Jos joukkue on hyvin valmistautunut peliin, niin tuollaisia jäähyjä ei tulisi, Selin tukisti.

Avauserässä ei nähty pelkästään maaleja. Kaksi kärppäpelaajaa joutui jättämään erän kesken. Heistä ainoastaan osuman poskeensa saanut Teemu Kivihalme pystyi jatkamaan peliä toisessa erässä. Kolmosketjun sentterin Miska Humalojan peli jäi kesken Ryan O’Connorin taklauksen jälkeen.

Ensitietojen mukaan Humaloja kärsii aivotärähdysoireista, eikä näillä näkymin pelaa Kärppien seuraavassa ottelussa. Menetys on Kärpille suuri, sillä Humaloja on ollut tärkeä linkki joukkueessa.

Junttilan ja Leskisen show

Oululaisten illan tehomiehiä olivat kaksi maalia mieheen iskeneet Julius Junttila sekä Ville Leskinen. Pistepörssin kärkimies Junttila tuplasi kauden maalimääränsä. Viime ottelussa paluun kuukauden sairauslomalta tehnyt Leskinen on tehnyt kahdessa pelissä nyt tehot 2+1.

-Meidän kentällä on peli kulkenut hyvin. En ole stressannut maalien puuttumisesta, ihan hyvällä itseluottamuksella tässä kuitenkin mennään, peräti 16 syöttöpistettä tällä kaudella jo kirjauttanut Junttila jutteli.

Illan ehdottomia onnistujia oli myös joukkueelle tämän kauden ensimmäisen nollapelin pelannut Veini Vehviläinen. Nuori maalivahti on ottanut alkukauden aikana selkeästi suuremman roolin, kuin mitä moni kuvitteli.

Liigan piikkipaikasta huolimatta Kärpillä pysyy jalat tukevasti maan pinnalla. Päävalmentaja on luottavainen myös kauden jatkon suhteen. Ja miksei olisi, sillä Kärpät on tällä hetkellä vahvassa tuloskunnossa. Kärppäpelaaja löytyy lähes jokaisen pelaajatilaston kärjestä.

–Tilastot kertovat, että joukkueessa on riittävä määrä taitoa. Pelirohkeus löytyy yksilötasolla, kun ihmisellä on hyvä olla. Jokaisella täytyy olla iso ego, josta pitää kiinni. Se on pelaajan paras ystävä. Sitäkin suurempi juttu on, että joukkueen ego kasvaa vielä suuremmaksi kuin yksilön ego, Manner filosofisoi.

Kärpät pelaa seuraavan kerran perjantaina Mikkelissä Jukureita vastaan.

