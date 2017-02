Junno jättää tehtävänsä 21 vuoden jälkeen - Kärppien uudeksi toimitusjohtajaksi Tommi Virkkunen

Oulun Kärppien toimitusjohtajana 21 vuotta toiminut Juha Junno jättää tehtävänsä huhtikuun lopussa.

Alun perin Junnon oli tarkoitus jäädä sivuun Kärppien toiminnasta jo vuosi sitten, mutta keskustelu hallituksen kanssa sekä suuret muutokset jääkiekkojoukkueessa saivat hänet jatkamaan vielä yhden kauden ajan.

Toukokuun alusta lähtien toimitusjohtajaksi nousee Oulun Kärpät Oy:n hallituksen puheenjohtajana kuusi vuotta toiminut Tommi Virkkunen.

Virkkusen siirtyessä toimitusjohtajaksi ottaa hallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitaakseen varapuheenjohtaja Heikki Kontsas.

Junnon aikana pohjoisen divarijoukkueesta on kasvanut 2000-luvun suomalaisen seurajoukkuetyön menestystarina.

– Kun aloitin Kärpissä, oli toimistomme yksi ikkunaton huone erään oululaisen urheiluliikkeen kellarissa. Ensimmäisenä tehtävänä oli rakentaa Kärpistä uskottava liigajoukkue, ja kauden 1999–2000 päätteeksi onnistuimme siinä pitkän ja raskaan karsintasarjan päätteeksi, Junno muistelee.

– Olemme liigaseurojen joukossa epätavallinen organisaatio: Kärppäsäätiö omistaa osakeyhtiöstä noin 80 prosenttia, ja meille on äärettömän tärkeää, että yhtiön talous on pitkässä juoksussa tasapainossa, Kontsas kertoo.

Kärppien kaukalon ulkopuolista liiketoimintaa ovat vastahankitun Qstock Oy:n Oulun Kärppien ravintolatoiminta, henkilöstövuokraukseen ja rekrytointipalveluihin erikoistunut Työtahti Oy ja mainosmyynnistä vastaava Jättinäytöt.

– Tätä taustaa vasten kävi nopeasti selväksi, että etsimme Kärppiin ennen kaikkea konsernijohtajaa, jolla on käsitystä liiketoiminnasta, verkostot pohjoissuomalaiseen liike-elämään ja luonnollisesti myös ymmärrystä jääkiekosta ja aika pian Virkkusen nimi nousi esiin.

Ikkunattomasta huoneesta puolen Suomen Kärpiksi

Pian liiganousun jälkeen alkoi myös Kärppien urheilullinen ja taloudellinen menestys.

Kuuden suomenmestaruuden, kahden hopean, kahden pronssin ja kansainvälisten sarjojen menestyksen lisäksi Kärpät on kohonnut liikevaihdoltaan suurimmaksi suomalaiseksi jääkiekkoseuraksi.

– Olemme tukeneet tänä aikana Kärppäsäätiön kautta pohjoissuomalaista juniorikiekkoa yli 500 000 eurolla. Kärpistä on kehittynyt vuosien saatossa kirjaimellisesti puolen Suomen joukkue.

Junnon paikalle toimitusjohtajaksi nouseva Virkkunen on toiminut yrittäjänä 14 vuoden ajan aina vuoteen 2007, jolloin hän siirtyi Ahsell Oy:n toimialajohtajaksi.

Kärppähallituksen lisäksi Virkkunen istuu myös eurooppalaisten jääkiekkoseurojen muodostaman liittouman, E.H.C.:n, hallituksessa. Hän on toiminut myös usean vuoden ajan Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen jäsenenä.

Virkkusen mukaan suuria muutostöitä ei kärppäorganisaatiossa ole tarpeen tehdä.

– Näen, että Kärpissä tehdään erittäin hyvää työtä, eikä suurille linjanmuutoksille ole tarvetta, mutta totta kai aikomuksena on kehittää toimintaa entisestään. Iso asia organisaation toiminnan kannalta on myös se, että yhtiössä on pitkäaikainen ja sitoutunut henkilöstö.