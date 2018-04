Jääkiekon Suomen mestaruus on katkolla Kärpille – Tapparalla takaa-ajajana tiukka paikka

kyllä huvittaa, kun nyt oli MTV tuonut kuuselan sanomaan jutussaan, miten kärpät voitetaan. se on kiekkoasiantuntijoille aivan mahdoton, että kärpät on edes enää finaaleissa. eivät luvanneet juuri karsintojakaan. aivan paniikki niillä on. kyllä minä sitten nostan tapparalle hattua, jos 4x voittaa runkosarjan voittajan, kun itse olivat vasta 3:sia. silloin se mestaruuden todella ansaitsee.