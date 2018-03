Ilveksen voitto ei tuonut playoff-paikkaa

Ilves kukisti jääkiekkoliigan viimeisessä kotiottelussaan torstaina Sportin 5-1, mutta voittokaan ei riittänyt siihen, että viimeiseen otteluun Raumalla lauantaina olisi riittänyt enää suurta panosta.

Ilveksellä oli omaa ottelua pelaamatta vielä viisi minuuttia, kun Lahden pelin tulos (Pelicans-KooKoo 3-1) näkyi mediakuutiolla. Tulos varmisti Ilveksen jäämisen ulos pudotuspeleistä.

- En seurannut ottelun aikana kuutiota lainkaan, en edes tiennyt että Lahdessa on jokin peli. Keskityin täysin oman joukkueen tekemiseen koko päivän. Nyt on tyhjä olo, kun se taistelu on ohi, sanoi Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi.

Ilves johti avauserän jälkeen jo 3-0, eikä Sport pystynyt haastamaan kotijoukkuetta voittotaistelussa. Ilveksen kultakypärä Sami Sandell ei tehopisteille päässyt, mutta liki viisituhantinen yleisö taputti niin hänelle kuin koko joukkueelle ottelun jälkeen. ”Kiitos Ilves” -huudot kaikuivat hallissa.

- Tuollainen arvostus tuntuu hyvältä. Siitä en tiedä, olivatko ne jäähyväiset vai ei, kun ensi kaudesta ei ole mitään tietoa, Sandell sanoi.