Ilveksen hallituksen ex-puheenjohtaja: Ei ole kuin suullinen käytäntö

Ilveksen hallituksen entinen puheenjohtaja Vesa Kainulainen painottaa, että jääkiekon Liiga-joukkueilla ei ollut kirjallista sopimusta Jokeri-pelaajien palkkaamisesta.

Ilves sai torstaina 100 000 euron sakon Liigalta, koska seura palkkasi aiemmin tällä kaudella KHL-joukkue Jokereissa pelanneen Michael Keräsen.

– Ei ole olemassa sopimusta, on vain käytäntö, jonka toiset ymmärtävät toisella tavalla ja toiset toisella. Silloin, kun me tutkimme tätä asiaa, niin tutkimme nimenomaan juridiselta puolelta ja olemme täysin varmoja siitä, että meidän käsitys asiasta on laillisesti pätevä, Kainulainen kommentoi Ilveksen kotipelin jälkeen torstaina.

Hän myös kertoi, että muut joukkueet olivat tietoisia Ilveksen ratkaisusta jo etukäteen.

– Tämä asia käytiin rehellisesti ja avoimesti kaikkien Liiga-seurojen kanssa läpi. Meillä on olemassa siitä kirjeenvaihto. Kaikki seurat ovat olleet aivan alusta asti tietoisia, mitä olemme olleet tästä asiasta mieltä.

Kainulaisen mukaan asia ei jää tähän.

– Nämä ovat nyt Liigan johtoryhmän päätöksiä. Katsotaan niiden pätevyys sitten, kun mennään päätyyn saakka. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vedetään nyt päätyyn asti ja katsotaan, missä tämä oikeusturva menee Suomessa.