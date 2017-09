Kärpät jatkoi kotivoittojensa sarjaa Ilveksen kustannuksella Raksilassa. Tällä kertaa kyseessä ei ollut kuitenkaan mikään oululainen ilotulitus. Kärpät sai tehdä täyden iltapuhteen ennen kuin Miska Humalojan viimeisen minuutin maalilla varmistettu 4-3-voitto irtosi.

– Saan olla onnellisessa asemassa, kun saan olla tässä pelissä voittajien puolella, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner huokaisi.

– 500 kilometriä kotiin ja tuollainen loppu, ei ole mitkään parhaat fiilikset juuri nyt, Ilveksen käskyttäjä Karri Kivi tuhahti ottelun jälkeen.

Ilves taisteli miehekkäästi

Kärpät hallitsi ottelun avauserää, mutta ainoastaan Ilves onnistui maalinteossa. Toisessa erässä Ilves karkasi jo kahden maalin päähän, mutta Kärpät nousi Jani Hakanpään ja Charles Bertrandin komeilla maaleilla nopeasti rinnalle.

Videolla Kärppien kaksi ensimmäistä maalia.

Päätöserässä Kärpät osui vihdoin myös parjatulla ylivoimalla, mutta Ilves punnersi vielä rinnalle. Lopulta peli ratkesi läpi illan esimerkillisesti raataneen Miska Humalojan ottelun viimeisellä minuutilla survomaan osumaan.

– Olemme päässeet kotona tuloksellisesti helpolla, mutta nyt ei päästy. Yhtäkkiä tuli sitten aivan satumainen loppupeli. Ensin kahden maalin takaa rinnalle, ylivoima ei toimi, kaverilla toimii ja sitten tulee Humaloja kruunaamaan pelin, Manner maalaili.

– Hän on oiva esimerkki pohjoisen ihmisestä ja pelaajasta. Hän on päässyt sinuiksi sen kanssa, että pystyy pelaamaan Liigassa ja on nyt muutenkin sekä fyysisesti että henkisesti vahvempi, Manner suitsutti ottelun ratkaisijaa.

Heshkan ja Ikosen peli jäi kesken

Kärpiltä tippui kaksi pelaajaa kesken Ilves-pelin. Puolustaja Shaun Heshka loukkasi ilmeisesti jalkansa ensimmäisessä erässä ja ontui pukukoppiin lääkärin saattelemana. Pelin jälkeen Manner ei halunnut sanoa Heshkan tilanteesta mitään.

Kolmannessa erässä debyyttiotteluaan Ilves-paidassa pelannut amerikkalaispakki Joseph Piskula osui Jasse Ikosta jalkaa. Molempien peli loppui tuohon tilanteeseen. Piskulan pelirangaistus tuli polvitaklauksesta.

– Ikoselle tuli puujalkamainen vamma, maanantaina olemme hänen suhteen viisaampia, Manner sanoi.

Päätöserän draamankaari jatkui, kun Ilves-pelaajan tulkittiin siirtäneen maalia tahallaan. Pelikellossa oli tuolloin enää vajaat kaksi minuuttia peliaikaa. Kahden viimeisen peliminuutin aikana tuollaisesta tilanteesta tuomitaan rangaistuslaukaus. Nicklas Lasun yritys ei tällä kertaa kuitenkaan uponnut.

Värikkäiden vaiheiden jälkeen Humaloja kruunasi illan voittomaalillaan viimeisellä minuutilla.

– Aika tyhjä olo on tuollaisen ratkaisun jälkeen. Taistelimme kuitenkin hyvin, kaksi maalia vieraille viimeistellyt Teemu Lepaus sanoi.

Ylivoimapelaamisessa suurimmat haasteet

Ilves haastoi Kärpät vahvemmin, kuin muutama edellinen Raksilassa vieraillut joukkue. Voitoista huolimatta Kärpilläkin riittää työsarkaa. Joukkue on tehnyt Liigassa eniten maaleja, mutta ylivoimapelaaminen on sarjan häntäpäässä.

– Ei se nappia painamalla aukea. Onnistumisten kautta saa itseluottamusta ja rentoutta. Sieltä se pitää kaivaa, Manner sanoi.

Kärpät pelaa seuraavan kerran keskiviikkona, kun se matkustaa Ässien vieraaksi Poriin.

