HPK:n Hagmanin tehoviikko jatkui

Jo tiistaina HPK:n kotimatsissa kaksi maalia tehnyt Niklas Hagman teki Kerhon molemmat maalit lauantaina, kun HPK löi TPS:n 2-1 kiekkoliigan ottelussa.

Lähes loppuunmyyty (5 101 katsojaa) halli viritti pelaajat hyvätasoiseen peliin ja intensiteettiin.

- TPS on kova joukkue, josta on koko ajan uhka päällä. Kolmas maali olisi vapauttanut. Meidän lopun alivoimalle on annettava iso kiitos. Olen tyytyväinen ja ylpeä joukkueesta, sanoi HPK:n valmentaja Antti Pennanen.

HPK:n voiton takuumies oli maalivahti Emil Larmi, joka venyi 32 pelastukseen.

- Meidän työmoraali oli viimeiseen sekuntiin asti hyvä, mutta se ei riittänyt. Annoimme kaksi maalia eteen. Nousujohteinen peli, sanoi TPS:n valmentaja Ari-Pekka Selin.

TPS:n kavennusosuman iski tyhjiin Jasper Lindsten, joka teki kauden kymmenennen maalinsa.