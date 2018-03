HPK voitti poikkeuksellisella kokoonpanolla pelanneen Kärppäjoukkueen selvin luvuin

On turha jauhaa shaipaa että pelillä ei olisi merkitystä. Voittava joukkue haluaa voittaa kaikki pelit mitä pelaa, ei kukaan halua hävitä. HPK vei Kärppiä, se on selvä. Pleijareissa säälivastustaja näyttää suunnan. JYP todennäköisesti sen jälkeen vastassa ja marssi loppuu siihen. Haluttomuus paistaa joukkueesta, ja rahat on taskussa runkosarjan voiton myötä.

Hyvää kesälomaa Kärpät!