HPK kaatoi Kärpät Raksilassa - Cornet ratkaisi jatkoajalla

HPK kaatoi Kärpät Raksilassa. Pihille Cornet viimeisteli vieraiden voittomaalin jatkoajalla.

1.erä

Avauserää ehdittiin pelata vajaa minuutti, kun HPK onnistui tekemään maalin ensimmäisestä hyökkäyksestään. Maalintekijänä Teemu Turunen. Näin Kärpät joutui heti ottelun alussa takaa-ajajaksi.

Reilun kolmen minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimahyökkäykseen, jonka päätteeksi Saku Mäenalanen tasoitti tilanteeksi 1-1. Syötön maaliin antoi Antti Kalapudas.

Peli on ollut yllättävän vauhdikasta, kun ottaa huomioon, että joukkueet pelasivat myös eilen.

Erää on jäljellä viisi minuuttia. Peli on jatkunut vauhdikkaana ja viihdyttävänä. HPK on saanut luotua hieman enemmän paikkoja kärppämaalilla kuin mitä kotijoukkue HPK:n maalille.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun erää oli jäljellä nelisen minuuttia. Pakkopeli ei ehtinyt pyöriä minuuttiakaan, kun Jesse Saarinen laukoi kiekon maaliin Niklas Olaussonin syötöstä. Jo ennen maalia Saarinen järjesteli ylivoimalla Lasse Kukkoselle loistavan maalipaikan, mutta Kukkonen ei siitä onnistunut.

Ensimmäiselle erätauolla poistuttiin Kärppien maalin johdossa. Raksilassa illan ottelua seuraa vain 4404 katsojaa.

2.erä

Toista erää on pelattu viitisen minuuttia. Erän alku on ollut Kärppien. Kotijoukkue pääsi ylivoimalle, kun HPK:n Oula Palve otti hyökkäyspään rangaistuksen. Kärppien ylivoima ei saanut kuitenkaan juuri mitään aikaa.

Erä on ylittänyt puolivälin, eikä peli ole yltänyt aivan avauserän tasolle. Vauhdikas avauserä ja eiliset pelit näyttävät painavan hieman joukkueiden jaloissa.

Erä on taputeltu Raksilassa. Sami Aittokalliolle kirjattiin 5 torjuntaa toisessa erässä. Emil Larmille HPK:n maalilla kirjattiin 8 torjuntaa.

3.erä

Päätöserä on alkanut. HPK hakee taoistusta, eikä Kärpät ole saanut vielä laukaustakaan kohti HPK:n maalia.

Erää on pelattu ensimmäinen viisiminuuttinen. Olaussonilla oli loistava paikka maalin tekoon, mutta ruotsalainen päätti hakea vielä syöttöä oman laukauksen sijaan. Ei maalia.

Erä on puolivälissä. HPK pääsi ylivoimalle, kun Ilkka Mikkola otti pikkukakkosen huitomisesta. HPK:n ylivoima ei tuonut kuitenkaan tulosta.

Mikkola otti toisen jäähyn vain hetki sen jälkeen kun pääsi edelliseltä rangaistukseltaan. Tuomarit pohtivat tilannetta pitkään ennen kuin jäähy estämisestä vihellettiin. Pallokerhon toinen perättäinen ylivoimakaan ei tuonut tulosta. Peliä on jäljellä reilut kuusi minuuttia.

Kärpät pelasi pitkät pätkät kuudella pelaajalla, mutta kukaan tuomareista ei huomannut sitä. Oululaisilla kävi tilanteessa tuuri.

Hetkeä myöhemmin Mäenalanen ja Ville Leskinen pääsivät ylivoimahyökkäykseen, mutta maalia ei tullut. Sen sijaan Mäenalanen liukui kovalla vauhdilla päin maalivahti Larmia.

HPK otti maalivahdin pois reilut puolitoista minuuttia ennen erän loppua. Se tuotti tulosta, sillä vain hetkeä myöhemmin kiekko oli Kärppien maalissa. Maalintekijänä Janne Lahti.

Erän lopussa nähtiin kohauttava tilanne kun Juho Keräsen ja Lasse Kukkosen luistelulinjat kohtasivat. Keränen osui tilanteessa Kukkosta päähän. Keränen sai tilanteesta 2+10 minuutin rangaistuksen.

Raksilassa edettiin jatkoajalla tasatilanteessa 2-2.

HPK voitti jatkoajalla Cornetin maalilla.