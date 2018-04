Finaalit käyntiin tänään Raksilassa: Kärpät yrittää antaa Tapparalle ensimmäisen iskun HIFK-sarjan höyryillä – ”Se voi olla meidän etu”

Liigafinaalit alkavat illalla Raksilassa, kun Kärpät ja Tappara taistelevat ensimmäisestä kiinnityksestä Kanada-maljaan. Ottelu alkaa tuttuun tapaan kello 18:30.

Tappara on finaaleissa nyt kuudetta kertaa perättäin ja hakee jo kolmatta perättäistä Suomen mestaruutta. Tapparan finaaliputki on uusi liigaennätys. Finaaleissa tamperelaiset ovat nyt 19. kertaa, mestaruuden Tappara on voittanut kymmenen kertaa.

Kärpät on pelannut finaaleissa tähän mennessä kymmenen kertaa. Nyt kuudetta kertaa vastassa on ollut juuri Tappara. Mestaruuden Kärpät on voittanut seitsemän kertaa.

Tapparaa vastaan finaalivoitot ovat 3-2 oululaisten eduksi. Viimeisin kohtaaminen on keväältä 2015, jolloin Kärpät juhli edellisen kerran Suomen mestaruutta.

– Tässä seurassa on niin paljon voittamisenkulttuuria, että se tarttuu kokemattomiinkin pelaajiin, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner näkee.

Matkalla finaaleihin Kärpät pudotti puolivälierissä Ässät ja välierissä HIFK:n. Tappara kaatoi ensin KalPan, sitten TPS:n välierissä puhtaasti 4-0.

– Meillä on varmasti varaa parantaa ja siihen pitää pystyäkin. Jos emme pysty, jäämme hopealle, Manner toteaa.

Tappara suosikkina sarjaan

Kärpät voitti runkosarjan, mutta Tappara lähtee finaalisarjaan silti suosikkina. Ennakkoarvioissa kautta linjan Tapparaa on pidetty vahvempana lähes jokaisella osa-alueella, jonka lisäksi tamperelaisilla on huomattavasti lyhyemmän välieräsarjan takia lepoetu puolellaan.

Kärpät on levännyt HIFK-sarjan jälkeen vain kaksi päivää. Pikkupedoilla riittää myös pelillisiä haasteita edelleen etenkin puolustusalueen puolustuspelaamisessa. Kärppien viisikkopuolustaminen oli äärimmäisen tiivistä joukkueiden kohdatessa aiemmin finaaleissa tällä vuosikymmenellä.

Kärppien pelisysteemi on käännetty niistä vuosista päälaelleen, eikä yhtä tiivis puolustaminen taida onnistua enää mitenkään.

– Kehityimme HIFK-sarjassa kärsivällisyydessä. Jatkossakin pitää tietää, koska voi pelata riskillä ja koska kärsivällisesti, Manner sanoo.

Tappara luottaa vielä enemmän perinteiseen, mutta täksi kaudeksi valmennusvastuuseen palannut Jukka Rautakorpi on monipuolistanut joukkueen pelitapaa – ainakin hieman.

Molemmilla joukkueilla on rautainen maalivahtipeli, mutta kenttäpelaajien kohdalla Tappara on liikkeellä laajemmalla materiaalilla. Valmennuksessa iskevät yhteen tulokaspäävalmentaja Manner ja pitkän linjan konkari Rautakorpi.

Kokoonpanoissa ei yllätyksiä

Ensimmäisen liigafinaalin kokoonpanoissa ei ole yllätyksiä. Torstaina Helsingissä jalkansa loukannut Jari Sailio puuttuu kokoonpanosta, vaikka romuluinen hyökkääjä oli eilen mukana harjoituksissa. Myös lauantaina pelannut Rasmus Kupari on pullahtanut pelaavan kokoonpanon ulkopuolelle.

Sen sijaan nuori tshekkihyökkääjä Radek Koblizek sai pitää paikkansa kolmosketjussa. Jasse Ikonen nousee taas kokoonpanoon ja ottaa paikan Miska Humalojan johtamasta nelosvitjasta.

Tappara lähtee otteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi viimeisen välieräpelin.

Koko finaalisarjan yksi iso teema on erikoistilannepelaaminen. Kärppien alivoimaprosentit ovat tällä hetkellä kohdallaan, mutta HIFK pelasi ajoittain täysin luokatonta ylivoimaa. Tappara tekee ylivoimalla kolme maalia samassa ajassa kuin HIFK yhden.

Myös ylivoimapelaamisessa Kärpillä riittää parannettavaa.

– Se on selvää, että meidän pitää saada erikoistilanteet plussalle. Se on sitten aivan sama millä konstilla se tehdään. Ylivoima on kuitenkin herkkä aihe. Kun saat pienen otteen kaverista, niin siitäkin voi tulla vaikka kuinka hienoa yhtäkkiä, päävalmentaja Manner uskoo.

Kärpillä on ensimmäisessä ottelussa hyvä iskun paikka paremman pelituntuman ansiosta. Ensimmäisessä pelissä HIFK-sarjan höyryillä voi pystyä iskemään yllättävänkin lujaa.

– Se voi olla meidän etu, Manner myöntää.

Kärppien kokoonpano ensimmäiseen finaaliin:

1.kenttä

Kristian Vesalainen – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Julius Junttila – Saku Mäenalanen – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Juha Koivisto – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jasse Ikonen – Miska Humaloja – Otto Karvinen

13.hyökkääjä Sami Anttila

Maalissa: Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs