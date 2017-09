Ex-kurinpitäjä Liigan törkeistä taklauksista: Vastuu on koko kiekkoyhteisön

Päähän kohdistuneet taklaukset pysyvät valitettavasti kotimaisen jääkiekkoliigan puheenaiheena päivästä toiseen. Tiistaina asia nousi taas otsikoihin, kun Liiga ilmoitti uusista muhkeista pelikielloista. Sportin puolustaja Markus Kankaanperä määrättiin 12 ottelun Kärppien Ville Leskiseen kohdistuneesta taklauksesta. HPK-pakki Niklas Frimanille määrättiin neljän ottelun pelikieltoon.

Aiemmin Ässien Matti Lamberg oli tuomittu 13 ottelun pelikieltoon ja myös muita pelikieltoja on määrätty.

Liigan kurinpitoryhmän entisen jäsenen Iiro Järven mielestä taklauksista vastuussa on koko kiekkoyhteisö, eivät vain pelaajat.

– Vastuu on kaikilla. Ei voi vain yhdelle taholle heittää, että olette sikoja. Valmentajakin on pirun iso auktoriteetti, hän tekee pelissä isoja valintoja. Myös seurajohtajien on otettava vastuuta, Järvi sanoo.

– Kurinpidossa on nyt arvotettu näitä tapauksia, ja mielestäni rangaistukset ovat kovia. Kyllä pelaajat näistä varmasti hätkähtävät ja miettivät tarkemmin, mitä saa tehdä, nykyisin Pelaajayhdistyksen yhteyspäällikkönä toimiva Järvi jatkaa.

"Vastuu on valinta"

Kankaanperä taklasi lauantaina sääntöjen vastaisesti Kärppien Ville Leskistä. Leskinen loukkaantui tilanteessa.

Liigan kurinpitodelegaation mukaan Kankaanperällä oli oikeus lähteä taklaamaan Leskistä, joka oli tilanteessa pää alhaalla. Delegaation mielestä muutaman terävän luistelupotkun otettuaan Kankaanperä kuitenkin suoritti voimakkaasti ylöspäin suuntautuvan taklauksen, joka kohdistui Leskistä päähän.

Jäähykuningas Kankaanperän kurinpitohistorian perusteella liiga kertoi koventaneensa pelikieltoa viidellä ottelulla.

Delegaatio korosti Kankaanperän tapauksen yhteydessä jälleen kerran, että jääkiekossa tulee osoittaa vastustajan kunnioitusta. Delegaation mukaan tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että haavoittuvassa asemassa olevan pelaajan taklaamisessa on käytettävä harkintaa.

Järvi ei ota suoraan kantaa Kankaanperän tapaukseen, mutta kommentoi vastustajan kunnioitusta yleisellä tasolla.

– Näen vastuun yhdessä sanassa ja se on valinta. Mitä pelaaja tekee kussakin tilanteessa, taklaako maltillisemmin vai jättääkö taklauksen kokonaan tekemättä jos näkee, että vastustaja on vaarassa loukkaantua.



"Jokaisella pysähtymisen paikka"

HPK-puolustaja Frimanin pelikielto tuli lauantain pelistä, jossa hän taklasi Ilveksen Joona Ikosta. Ikonen pelasi ottelun loppuun taklauksen jälkeen, eikä Frimanille tuomittu pelin aikana rangaistusta tilanteesta.

Kurinpitodelegaation mukaan Friman kohdisti täysin tarpeettoman taklauksen jäässä polvillaan olleeseen Ikoseen.

Entinen huippupelaaja Järvi uskoo ja toivoo, että päähän kohdistuneet taklaukset vähenevät.

– Linja on vedetty nyt tosi tiukaksi. Jokaisella pelaajalla on viimeistään nyt pysähtymisen ja miettimisen paikka.