Ennätysyleisö ei auttanut HIFK:ta - Tappara taas terävämpi

Viime kevään jääkiekon SM-liigafinalistien kohtaaminen täpötäydessä hallissa päättyi Tapparan 2-1-voittoon HIFK:sta. Ottelun hahmo oli Veli-Matti Savinainen, joka viimeisteli tamperelaisten molemmat osumat. Savinainen on liigan maali- ja pörssikärki kokoamillaan tehoilla 27+20=47.

- Tiedettiin, että HIFK yrittää vastahyökkäyksillä ja syöttökatkoilla saada nopeita kääntöjä. Sen kanssa piti olla hereillä ja onnistuttiin siinä, Savinainen kommentoi.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella neljästi ja Tappara on voittanut niistä jokaisen. Tamperelaisten kausi on muutenkin mennyt iloisemmissa merkeissä kuin viime kauden hopeajoukkueen. Kirvesrinnat on vahva suosikki runkosarjan voittajaksi, kun jäljellä on enää 15 ottelua.

- Totta kai IFK on meille aina sellainen joukkue, joka sytyttää pelaajia ja sitä kautta ollaan saatu paras lataus irti IFK:ta vastaan, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola myönsi.

Kauden ennätysyleisönsä (8 200) edessä pelannut HIFK taistelee viimeisestä suorasta pudotuspelipaikasta jäljellä olevien kierrosten aikana. Helsinkiläisryhmä majailee tällä hetkellä runkosarjan sijalla kahdeksan.