Ässät haki latauksen Satulinnasta – Riittääkö Kärppien potku levänneitä porilaisia vastaan?

Sarjataulukossa kahdeksantena oleva Kärpät kohtaa seitsemäntenä majailevan Porin Ässät Raksilassa. Ottelu alkaa kello 17:00.

Joukkueiden valmistautuminen illan otteluun on ollut hyvin erilainen. Ässät pelasi torstaina Mikkelissä ja matkusti sen jälkeen lepäämään Vain elämää –sarjasta tuttuun Satulinnaan Hirvensalmelle. Porilaisten bussi ohitti Oulun tullin perjantaina jo kello 15 aikaan, joten Ässät luistelee Raksilan kaukaloon hyvin levänneenä.

Kun porilaiset sulattelivat päivällistä oululaishotellissa, Kärpät valmistautui peliin HIFK:ta vastaan Helsingissä. Kärpät kairasi Nordenskiöldinkadulta lopulta tärkeän voiton. Kärppäpelaajien riisuessa pelivarusteitaan pelin jälkeen Ässien pelaajat valmistautuivat Oulussa jo iltapalalle. Finnairin lento AY361 kosketti Oulunsalon kiitorataa yöllä kello 1.18. Nukkumaan pelaajat ennättivät hieman ennen puolta kolmea. Siinä vaiheessa porilaisten unissa Kärpät oli kaadettu jo moneen kertaan.

Näistä lähtökohdista illan ottelun teema on selvä. Jukureita vastaan kolmen ottelun tappioputkensa katkaissut Pata vaikuttaa varmasti liukkaalta Raksilan kaukalossa hieman väsyneitä Kärppiä vastaan.

Erityisesti oululaisten puolustus joutuu koville, sillä Lasse Kukkosen ollessa poissa pakiston hartiat eivät ole järin leveät. Mikko Niemelä, Shaun Heshka, Ilkka Mikkola ja Jani Hakanpää pelasivat kaikki yli kaksikymmentä minuuttia perjantaina. Maalivahti Jussi Rynnäkselle perjantai oli merkitty lepopäiväksi, mutta Rynnäs joutui tosi toimiin Helsingissä jo reilun viiden minuutin pelin jälkeen.

Kärpät jahtaa Ässiä

Ottelu on äärimäisen tärkeä Kärpille. Ässien selkä näkyy kuuden pisteen päässä. Kärpillä on yksi peli porilaisia vähemmän pelattuna. Voittamalla Ässät ja rästipelinsä, Kärpät nousisi tasapisteisiin porilaisten kanssa ja samalla hajurako HIFK:hon kasvaisi.

Päävalmentaja Kai Suikkanen ei tehnyt mitään muutoksia kokoonpanoon voittoisan HIFK-pelin jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että Niklas Olausson on edelleen sivussa. Maalilla jatkaa Rynnäs.

Ässät ei ole myöskään juuri muuttanut kentällisiä Jukurit-voiton jälkeen. Ruotsista hankittu puolustaja Maksim Matushkin tekee debyyttinsä patapaidassa. Ruotsalaisen pakkipariksi nousee viime pelistä poissa ollut Juho Tommila. Porilaisten maalilla pelaa kaikki pelit Kärppiä vastaan tällä kaudella torjunut Andreas Bernard.

Porilaisten kauden hahmo on ollut vuosikaudet Kärpissä pienessä roolissa pelannut Simon Suoranta. Vaasalaislähtöinen Suoranta on Ässien paras pistemies. Hyvät otteet nostivat Suorannan myös maajoukkueeseen. Tehot 15+13 iskenyt Suoranta voi olla vaikeasti pideltävä kärppäpakistolle.

Kärppien iskun paikka on erikoistilanteissa. Oululaiset ovat Liigan kolmanneksi paras ylivoimajoukkue, kun taas porilaisten pakkopeli on koko Liigan heikoin. Toisaalta työteliäs ässäpakka tappaa vastustajan ylivoimat yli 86% teholla. Sitä paremmin alivoimaa pelaa vain sarjassa vain JYP.

Ottelu on joukkueiden viimeinen kohtaaminen tällä kaudella. Kärpät on jättänyt kahdesti porilaiset nollille. Ässien ainoa voitto Kärpistä on tammikuun alusta, kuten porilaiset onnistuivat voittamaan kotipelinsä 3-1.

Kärppien kokoonpano Ässät-ottelussa:

Jesse Saarinen – Mika Pyörälä – John Albert

Taneli Siikaluoma – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Mikko Niemelä – Jani Hakanpää

Toni Kähkönen – Aku Kestilä – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

13. hyökkääjä Jesse Koskenkorva

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio