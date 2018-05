Sebastian Aho viimeisteli hattutempun ja rikkoi kaikkien aikojen ennätyksen – Suomi USA-voitolla lohkoykköseksi, vastaan tulee Sveitsi

Suomi voitti USA:n MM-kisojen lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan. 6-2-voitto takasi Suomelle lohkovoiton.

Suomen tehomies oli hirmuvireinen Sebastian Aho, joka teki peräti kolme maalia. Samalla hän nosti MM-kisojen saldonsa 17 pisteeseen. Yhtä paljon pisteitä MM-kisoissa ei ole tehnyt koskaan yksikään suomalainen. Aiempi ennätys on 16 pistettä, jonka tehtaili viisi vuotta sitten Petri Kontiola.

Suomen pelit jatkuvat torstaina puolivälierissä Sveitsiä vastaan. Lohkovoiton myötä Leijonat saa jatkaa otteluitaan Herningissä.

Näin voittoisa USA-ottelu eteni:

Suomen puolustaja Miika Koivisto otti jäähyn vajaan kuuden minuutin pelin jälkeen. Alivoiman Suomi tappoi kunnialla.

Vähän tämän jälkeen Sebastian Ahon johtama ketju loi kovan mylläkän USA:n maalille. Ketjun keskusmies Aho heitti pyörityksen päätteeksi kiekon kulmasta maalille ja se pomppi sisään. Näin Leijonat siirtyi 1–0-johtoon ajassa 10.17.

Syöttäjiksi avausmaaliin merkittiin Veli-Matti Savinainen.

Ajassa 12.55 Suomi pääsi ensimmäisen kerran ylivoimalle, kun USA:n Cam Atkinson otti kaksiminuuttisen. Leijonat ei onnistunut lisäämään johtoaan ylivoimalla.

Kun ottelun avauserää oli pelaamatta vajaa kolme minuuttia, Sebastian Aho iski jo toistamiseen. Kiekko pomppasi onnekkaasti päädystä Ahon lapaan, eikä kisojen pörssikärki erehtynyt avopaikasta.

– Pari aika onnekasta pomppua, Aho totesi MTV:n erätaukohaastattelussa.

Markus Nutivaara sai Ahon toisesta osumasta syöttöpisteen.

Enempää maaleja ei ottelun avauserässä nähty.

Lue myös: MM-kisoihin valmistautuva Sebastian Aho on jokaisen valmentajan unel­ma­pe­laa­ja, jonka henkireikä on mökin rauha pohjoisessa

Rantanen osui toisessa erässä

Toisen erän Suomi joutui aloittamaan alivoimalla, kun Eeli Tolvanen sai kahden minuutin rangaistuksen kolme sekuntia ennen ensimmäisen erän loppua. USA ei kuitenkaan onnistunut maalinteossa ylivoimalla.

Toista erää pelattiin maalittomana pitkään, vaikka esimerkiksi Eeli Tolvasella ja Miro Heiskasella oli hyvät tekopaikat.

Ajassa 37.51 verkko kuitenkin heilui USA:n päässä. Markus Nutivaara laukoi aloitusvoiton jälkeen ja Mikko Rantanen pani paluukiekon maaliin. Nutivaaran lisäksi syöttöpisteen sai Mikael Granlund.

Mikko Rantanen teki Suomen kolmannen osuman USA-ottelussa.

Toiselle erätauolle mentiin 3–0-lukemista.

Kolmannessa erässä maalitalkoot

Kolmannen erän ensimmäinen viisiminuuttinen pelattiin maalittomasti.

Suomi pääsi ylivoimalle ajassa 45.15, kun USA:lla oli liikaa pelaajia jäällä. Rangaistusta meni kärsimään jo aiemmin ottelussa jäähypenkillä istunut Cam Atkinson.

Leijonat ei onnistunut maalinteossa ylivoimalla, mutta pian jäähyn päättymisen jälkeen nelosketjun laitahyökkääjä Marko Anttila iski kisojen toisen osumansa.

Isokokoinen hyökkääjä oli Sakari Mannisen laukoman vedon paluukiekossa ensimmäisenä. Manninen merkittiin maaliin syöttäjäksi.

USA:n valmentaja haastoi maalin, mutta videotarkistus osoitti, ettei maalissa ollut rikettä. Haaston myötä USA menetti oikeuden aikalisään.

Heti maalin jälkeen Suomi alkoi jäähyillä. Ensin Mikko Rantanen otti kaksi minuuttisen. Kun Suomi oli selvinnyt tästä jäähystä, oli Miika Koiviston vuoro ottaa jäähy. Ottelun päätöserää oli tässä vaiheessa pelaamatta puolet.

USA laittoi ylivoimalla kaiken likoon ja otti maalivahdin pois. Kuudella kenttäpelaajalla tulosta alkoi syntyä. Yhdysvaltojen kapteeni Patrick Kanen veto upposi Suomen maalivahti Harri Säterin taakse. Charlie McAvoy sai maalista syöttöpisteen.

Myös Suomen valmennus kokeili haastaa maalia. Haasto oli kuitenkin tulokseton: maali hyväksyttiin ja tilanteeksi kirjattiin 4–1.

Eipä mennyt kuin hetki, kun tuli Suomen vuoro pelata ylivoimaa. Eeli Tolvasen veto kimposi päätylaudoista Kasperi Kapaselle, joka pani kiekon lähietäisyydeltä sisään. Tolvanen ja Savinainen saivat syöttöpisteet.

Suomen 5–1-johto ei kestänyt kuin 47 sekuntia. USA:n Derek Ryan kavensi tilanteeksi 5–2. Maalin syöttäjiä olivat Kane ja Chris Kreider.

Kavennuksesta innostuneena USA otti uudelleen maalivahdin pois, kun päätöserää oli jäljellä vajaa viisi minuuttia.

Maaliverkko helähti kuitenkin USA:n päädyssä, kun Aho viimeisteli hattutempun tyhjään maaliin.

Sebastian Aho oli Suomen tehomies jälleen kerran. Aho teki kolme osumaa USA:n verkkoon.

Yhdysvaltalaispelaajien hermo alkoi pettää ottelun lopussa ja viimeinenkin kiri sammui jäähyihin.

Enempää maaleja ottelussa ei nähty. 6–2-voitolla Suomi ohitti USA:n sarjataulukossa ja eteni lohkovoittoon.

