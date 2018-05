Sebastian Aho ilmiliekeissä: Iski kaksi maalia avauserässä – Leijonat hakee lohkovoittoa uudistetulla ykkösnyrkillä

Suomi pelaa parhaillaan jääkiekon MM-turnauksessa viimeistä alkulohko-otteluaan. Leijonat kohtaa Tanskan Herningissä lohkoa johtavan Yhdysvallat. Tilanne on avauserän jälkeen Suomen hyväksi 2–0.

Suomen puolustaja Miika Koivisto otti jäähyn vajaan kuuden minuutin pelin jälkeen. Alivoiman Suomi tappoi kunnialla.

Vähän tämän jälkeen Sebastian Ahon johtama ketju loi kovan mylläkän USA:n maalille. Ketjun keskusmies heitti pyörityksen päätteeksi kiekon kulmasta maalille ja se pomppi sisään. Näin Leijonat siirtyi 1–0-johtoon ajassa 10.17.

Syöttäjiksi avausmaaliin merkittiin Veli-Matti Savinainen ja Markus Nutivaara.

Ajassa 12.55 Suomi pääsi ensimmäisen kerran ylivoimalle, kun USA:n Cam Atkinson otti kaksiminuuttisen. Leijonat ei onnistunut lisäämään johtoaan ylivoimalla.

Kun ottelun avauserää oli pelaamatta vajaa kolme minuuttia, Sebastian Aho iski jo toistamiseen. Kiekko pomppasi onnekkaasti päädystä Ahon lapaan, eikä kisojen pörssikärki erehtynyt avopaikasta. Nutivaara sai tästäkin osumasta syöttöpisteen.

Enempää maaleja ei ottelun avauserässä nähty.

Lue myös: MM-kisoihin valmistautuva Sebastian Aho on jokaisen valmentajan unel­ma­pe­laa­ja, jonka henkireikä on mökin rauha pohjoisessa (Juttu on tilaajille. Jos et ole vielä tilaaja, voit tilata jutun yhteydestä maksuttoman kokeilujakson.)

Suomella uusi ykkösketju

Ottelussa on pelissä B-lohkon voitto. Lohkossa toisena oleva Suomi tarvitsee Yhdysvaltoja vastaan voiton varsinaisella peliajalla yltääkseen alkulohkossa ykköseksi.

Suomi hakee voittoa hieman viime pelistä muuttuneella kokoonpanolla. Jo kesken viime ottelun ykkösketjuun nostettu Eeli Tolvanen aloitti USA:ta vastaan suoraan ykkösnyrkissä. Kasperi Kapanen siirtyi ykkösen laidalta kolmosketjuun.

Suomen maalissa pelaa Harri Säteri.

Katso jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma!

Kaikki MM-kisojen jutut ja videot löytyvät täältä.