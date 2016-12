"Päätös vaihtaa Nuorten Leijonien päävalmentajaa oli raskas ja vaikea"

Jääkiekkoliiton toimitusjohtajan Matti Nurmisen mukaan päätös antaa Nuorten Leijonien päävalmentajalle Jukka Rautakorvelle lähtöpassit kesken MM-turnauksen oli raskas, vaikea ja hyvin poikkeuksellinen.

Rautakorpi ja valtaosa hänen valmennusryhmästään joutuivat lähtemään sen jälkeen, kun Suomen päätyminen alle 20-vuotiaiden miesten MM-putoamiskarsintaan oli varmistunut. Nurmisen mukaan joukkue on selkeästi alisuorittanut Kanadan MM-turnauksessa.

- Heikko pelillinen ja urheilullinen tulos, Nurminen tiivistää keskeisen syyn vaihtaa päävalmentajaa.

Rautakorven tilalle hyppää Jussi Ahokas, joka valmentaa joukkuetta jo alkulohkon päätöspelissä Sveitsiä vastaan.

- Sitä emme täysin pysty tietämään, mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että tulos on ollut niin huono. Joukkue on selkeästi alisuorittanut tasoonsa ja potentiaaliinsa nähden. On ollut päällä jonkinlainen lukko, jota yritämme tällä ratkaisulla avata, Nurminen sanoo.

Nurmisen mukaan joukkueelle pyritään antamaan parhaat eväät edessä oleviin karsintapeleihin Latviaa vastaan.

- Jos lukko on paha, karsintapeleistäkin voi tulla vaikeita, vaikka niiden pitäisi muutoin olla Suomelle suhteellisen helppoja. Päätös oli A-sarjapaikan turvaamiseksi paras vaihtoehto.

"Kritiikki kuuluu urheiluun"

MM-turnauksen aikana on ihmetelty Suomen valmennusryhmän suurta kokoa, sillä mukana oli kaikkiaan seitsemän henkilöä.

- Valmennusryhmän määrä antaa asteen verran väärän kuvan. Mukana on ollut muun muassa henkinen valmentaja ja alle 17-vuotiaiden maajoukkueen Tommi Niemelä, joka on ollut samalla hakemassa oppia, Nurminen vastaa.

Nurminen ei halua eritellä, miten Rautakorpi otti potkupäätöksen vastaan.

- En lähde tällaisia yksityiskohtia julkisuudessa kertomaan. Lopputulos oli pettymys niin liiton johdolle kuin vapautetulle valmennusjohdollekin. Käsittääkseni mitään välirikkoa pelaajien ja valmennuksen välillä ei ole ollut. Joukkue ei vain hitsautunut niin hyvin yhteen kuin se olisi voinut.

Nuoret Leijonat on saanut vaisuista esityksistään julkisuudessa paljon kritiikkiä.

- Kritiikki kuuluu urheiluun. On tärkeää, että herätämme tunteita ja intohimoa, Nurminen sanoo.

Nuoret Leijonat A-lohkon jumbosijalle

Nuoret Leijonat joutui putoamiskarsintaan Sveitsin voitettua Tanskan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen alkulohkopelissä Kanadassa. Ottelu pelattiin yöllä Suomen aikaa.

Karsintaotteluiden häviäjä putoaa MM-kisojen B-sarjaan.

Karsintaottelut pelataan alkulohko-otteluiden päätyttyä. A-lohkon jumboksi jäänyt Suomi kohtaa karsintasarjassa B-lohkon viimeisen, eli Latvian. Suomen karsintavastustaja varmistui, kun Slovakia voitti Latvian yön alkulohkopelissä maalein 4-2.

Mestaruutta puolustanut Suomi on hävinnyt kolme ensimmäistä otteluaan alkulohkossa, kun vastassa ovat olleet Tshekki, Tanska ja Ruotsi. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelattavalla alkulohko-ottelulla Sveitsiä vastaan ei ole enää merkitystä. Jos Tanska olisi voittanut yöllä pelatun ottelun Sveitsiä vastaan, Suomen toivo MM-kisojen puolivälieräpaikasta olisi säilynyt. Tuolloin edessä olisi ollut pakkovoitto Sveitsistä.

Sveitsin ja Tanskan tiukille menneessä ottelussa voittaja ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa. Ottelu päättyi maalein 5-4.

Turnauksen yllättäjä Tanska takoi heti ensimmäisessä erässä kolme maalia. Sveitsi kuitenkin teki huiman nousun ja aloitti kaventamisen ensimmäisen erän lopulla. Kolmannessa erän alussa tilanne oli jo tasoissa luvuin 4-4. Voittolaukauskilpailussa voiton Sveitsille ratkaisi Marco Miranda.