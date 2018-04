Päätään seinään hakkaava HIFK pakkovoiton edessä sopeutumiskykyisempiä Kärppiä vastaan – Ruohomaa palaa pikkupetojen kokoonpanoon

Helsingin IFK on maanantai-iltana Nordenskiöldinkadun kotihallissaan lähes pakkovoiton edessä, kun voitoin 2-1 välieräsarjaa johtava Kärpät haastaa helsinkiläiset neljännessä välieräottelussa. Peli alkaa Helsingissä kello 18:30.

Kärpät on parantanut välierien aikana tekemistään paljon. Ensimmäisen kohtaamisen ylikävelyn jälkeen oululaiset ovat ottaneet otteen vastustajastaan. Iso ero on tehty nimenomaan taktisella puolella, jossa tulokasvalmentaja Mikko Manner vie tällä hetkellä kokeneempaa Ari-Pekka Seliniä selvästi.

Kärpät pystyy sopeutumaan

Kärpät lähti välieriin tutulla tyylillään, mutta Manner teki nopeasti muutoksia, kun oma peli johti välieräavauksen katastrofiin. Kärpät on lähestynyt sarjan aikana pelitavallisesti huomattavasti perinteiseen, Suomessa jo lähes kyllästymiseen saakka hoettuun Meidän Peliin turvautuvaa HIFK:ta.

Lauantain pelissä Kärpät otti käyttöön enenevissä määrin Suomi-kiekossa jo kirosanaksi nousseen trap-pelaamisen ja tukki keskialueen niin keskikentällä kuin puolustuspäässäkin todella tehokkaasti. Se tapahtui ehkä osin hyökkäyspelaamisen kustannuksella, sillä HIFK:lla oli maalipaikkoja jopa hieman enemmän kuin Kärpillä. Hyökkäyspelaamiseenkin Kärpät on tosin hakenut pieniä muutoksia.

Kärppien vahvuus on tällä hetkellä myös siinä, että Mannerin monipuolistettua pelisapluunaa Kärpät osaa myös reagoida pelin aikana oikein tunnistamalla tilanteet ja valitsemalla sopivan pelitavan oikealla hetkellä. Se vaikeuttaa HIFK:n pelaamista huomattavasti.

HIFK puskee vahvasti omalla tyylillä alusta loppuun, eikä helsinkiläisten pelissä ole yhtä monipuolisia elementtejä kuin Kärpillä. Se on näkynyt pienenä keskittymisen herpaantumisena, kun oma peli ei ole tuottanut HIFK:lle tulosta. Sen seurauksena pieniä huolimattomuusvirheitä on tullut punapaidoille entistä enemmän.

Kärpät saa myös yllättävää etua kaukalosta. Ei tosin omasta Raksilan kotijäästään, vaan HIFK:n pienemmästä kaukalosta. HIFK:lla on Kärppiin nähden pieni taitovaje, ja lisäksi Kärpät on luistimilla vikkelämpi. Helsingissä Kärpät saa entistä nopeammin painetta punapaitoihin, mikä pakottaa vastustajan hätäisempiin ratkaisuihin ja lisää virheiden määrää.

– Pienempi kaukalo tuo meidän nopeutemme paremmin esiin, Manner myöntää.

Pallo on nyt helsinkiläisillä

Pudotuspelien henkeen kuuluu, että suhdanteet vaihtelevat, vaikka Kärpät on hallinnut viime aikoina. HIFK vei sarjaa ensin, mutta nyt ote on ollut Kärpillä. Nyt on HIFK:n vuoro keksiä jotain uutta ja yrittää ryöstää ote oululaisilta. Pallo on niin sanotusti HIFK:lla.

Kärpät saa illan otteluun mukaan ykkösketjun sentterin Mikael Ruohomaan. Ruohomaa oli poissa puolitoista peliä Ryan O’Connorin taklauksen seurauksena. Ruohomaan paluun myötä ketjut palautuvat tältä kaudelta tuttuun muotoon.

Kärpät voitti Ruohomaan poissa olon aikana jokaisen pelaamansa erän ja jätti HIFK:n tylysti nollille. Se on mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, jonka syitä varmasti moni on pohtinut.

Ruohomaan paluu tietää myös sitä, että Kristian Vesalainen pullahtaa ulos kahdesta kärkiketjusta. Vesalainen on peliesityksillään ansainnut paikan kärkiketjuista ja voisi korvata aivan hyvin esimerkiksi täysin pimennossa tällä hetkellä olevan Charles Bertrandin, joka on tehnyt yhden maalin 15 edellisessä ottelussa.

Lauantain pelissä oli silmiin pistävää, kuinka hyvin Kärpät sai maskia Kevin Lankisen eteen HIFK:n maalilla. Tästä hyvänä esimerkkinä käy Miika Koiviston ensimmäinen maali ottelussa.

Tähän yksi suuri syy on HIFK:n Markus Kankaanperän puuttuminen jälleen kokoonpanosta. HIFK yrittää paikata tilannetta nostamalla Joe Finleyn pelaavaan kokoonpanoon.

Kärppien kokoonpano illan HIFK-ottelussa:

1.kenttä

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Kristian Vesalainen – Miska Humaloja – Jyri Junnila

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jari Sailio – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

13.hyökkääjä Juha Koivisto

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs