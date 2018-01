Päähän taklattu Anttila poissa kokoonpanosta – Nappaako Kärpät kolmen pelin liigaviikolta täyden pistepotin?

Roolitukset ovat omasta mielestäni aivan oikein. 3 ja 4 ketjuissa pelaajia kierrätetään, että kaikilla säilyy pelituntuma. Kupari istutettu 3 keskelle useassa pelissä, mutta ei nuorelta vielä tehoja vaadita. 3 on siis tavallaan sisäänajokenttä. 1 ja 2 kenttä on vastuussa tehoista. Tappara on loistava esimerkki siitä, että joka kenttään haaveiltiin pisteidentekijää. Suurin osa alisuorittajia. Kärpillä on selvä nokkimisjärjestys tuolla. Tapparalla sitä ei ole, joten ei pelaajatkaan moiseen ole tyytyväisiä. Nurmi teki tehoja syksyllä, mutta istutettiin vilttiin isomman nimimiehen edeltä, eikä tulosta ole enään samaan tahtiin tullut. Ja sitäpaitsi Kärpillä pari hyvin pisteitä tekeviä pakkeja, joten nou hätä. Tää on joukkue isolla J:llä.