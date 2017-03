Oulunsalosta kotoisin oleva Janne Kuokkanen teki NHL-tulokassopimuksen

Kiekko-Laserin kasvatti Janne Kuokkanen on tehnyt kolmivuotisen tulokassopimuksen Carolina Hurricanesin kanssa. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Oulunsalossa syntynyt Kuokkanen on pelannut tällä kaudella 60 ottelua Kanadan juniorisarjassa London Knightsin paidassa. Oulunsalolainen on summannut otteluissa tehopisteet 26+36=62.

Carolinan general manager Ron Francis oli tyytyväinen tuoreeseen pelaajasopimukseen.

- Hän on älykäs ja taitava hyökkääjä. Odotamme innolla, että hän pääsee aloittamaan ammattilaisuransa.

Tuoreesta NHL-sopimuksestaan huolimatta Kuokkanen saattaa pelata ensi kaudella Kärppien paidassa. Hyökkääjä on kakkoskierroksen varaus, joten häntä on tarjottava Eurooppaan ennen kuin mahdollinen siirto farmisarja AHL:ään on mahdollinen. Kärpillä on pelaajasopimus Kuokkasen kanssa ensi kaudesta.