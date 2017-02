Oululaisen A.I.K:n pudotuspelitaival alkaa – rahanpuute torppaa Mestis-haaveet

Jääkiekon Suomi-sarjan 36 ottelun mittainen runkosarja päättyi viime viikonvaihteessa. Suurelle yleisölle hieman tuntemattoman sarjan pudotuspelit alkavat tänään. Oulun seudulta on mukana Limingassa kotipelinsä pelaava A.I.K, joka sijoittui runkosarjassa viidenneksi.

Pudotuspeleissä on panoksena kaksi paikkaa Mestiksen karsintasarjaan. Noususta Mestikseen pelaavat Mestiksen runkosarjan kolme heikointa joukkuetta sekä Suomi-sarjan välierien voittajat. Karsintasarjan kaksi parasta pelaavat ensi kaudella Mestistä, mikäli täyttävät lisenssiehdot.

Kaikki joukkueet eivät voi kuitenkaan ylempää sarjapaikkaa ottaa vastaan, vaikka otteet kaukalossa riittäisivät. A.I.K on yksi näistä joukkueista.

– Meidän täytyy saada talous ensin sille mallille, että se kestää Mestis-nousun, kertoo A.I.K:n urheilutoimenjohtaja Jarmo Merkkiniemi.

Merkkiniemen mukaan A.I.K:n noin sadan tuhannen euron vuosibudjetti pitäisi kolminkertaistaa, jotta Mestis-paikasta voitaisiin seurassa edes haaveilla.

– Raha on ylivoimaisesti suurin haaste. Oulun seudulta löytyisi varmasti pelaajia Mestikseen. Alueen seurojen hyvä juniorityö takaisi sen. Olisihan se varmasti myös Kärpille hyvä asia, Merkkiniemi vihjaa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmissa Mestis on kirjattu A.I.K:n selkeäksi tavoitteeksi. Nousua ei ole naulattu kiinni tiettyyn vuosilukuun, mutta töitä tehdään määrätietoisesti sen eteen, että se tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Talous täytyy saada kuitenkin ensin kestävälle pohjalle.

– Tarkoitus on, ettemme olisi nousun jälkeen pelkkä tähdenlento.

A.I.K on hyvässä nosteessa

A.I.K pelaa toista kauttaan Suomi-sarjassa. Debyyttikausi meni hyvin ja joukkue sijoittui runkosarjassa kahdeksanneksi. Tällä kaudella A.I.K paransi kolme pykälää sijoittuen viidenneksi.

– Jos ensi kaudella olisimme aivan tuossa kärkikastissa. Toisaalta sarjan kärkijoukkueilla on huomattavasti suuremmat budjetit. Siellä pelaajille maksetaan palkkaa, meillä niin ei tehdä.

Viime kaudella A.I.K pelasi kotipelinsä Oulunsalossa. Edellisen sesongin pudotuspelit joukkue pelasi kuitenkin kokeilumielessä Limingassa. Mökki oli Limingassa lähes aina täynnä, joten täksi kaudeksi A.I.K siirsi pelinsä pysyvästi Liminkaan.

– Limingan jäähalli on hallina parempi. Yleisöä on käynyt keskimäärin puolensataa enemmän. Paikallispelissä JHT:tä vastaan oli lähes 300 katsojaa, mikä on runkosarjapeliksi hyvä luku.

Ensi kauden kotihallistaan A.I.K ei ole tehnyt vielä päätöstä.

Haastajana pudotuspeleihin

A.I.K:n pudotuspelitaival alkaa keskiviikkona Forssassa paikallista palloseuraa vastaan. FPS sijoittui runkosarjassa neljänneksi kaksi pistettä A.I.K:n edelle. Forssalaiset hävisivät kuitenkin kauden molemmat ottelunsa A.I.K:ta vastaan, joten pohjoisen pojilla on hyvät mahdollisuudet päästä sarjasta jatkoon.

A.I.K lähtee pudotuspeleihin täydellä kokoonpanolla. Joukkue ei kärsi loukkaantumisista. Kaikki pelaajat ovat saaneet järjestettyä asiansa siihen malliin, että voivat lähteä parin päivän pelireissulle kesken työviikon.

– Pojilla on aina kova homma vaihtaa työvuorot. Joudumme lähtemään nytkin jo päivää aikaisemmin, sillä bussikuskilla ei ajotunnit riitä päivän reissuun, Merkkiniemi taustoittaa Suomi-sarjan arkea.

Hyökkääjä Mikko Tauriainen oli A.I.K:n kauden tehopelaaja lukemilla 13+24. A.I.K:n vahvuuksiin Merkkiniemi listaa Tomi Ristelin maalivahtipelaamisen lisäksi joukkueen tasaisuuden.

– Meidän jokainen vitja pystyy hyvään peliin. Olemme onnistuneet joukkueena puolustuspelaamisessa, minkä ansiosta Risteli on torjunut hyvin. Olisimme voineet tehdä muutaman maalin enemmän, mutta toisaalta päästimme sarjassa kolmanneksi vähiten maaleja. Tärkeintä on kuitenkin se, että oma pää pitää.

Pudotuspelien ylivoimainen suosikki on Imatran Ketterä. Imatralaiset voittivat runkosarjan häviten koko kaudella ainoastaan kaksi kertaa. Ketterän maaliero jäi huikeat 156 maalia plussalle.

– Ketterä on satsannut joukkueeseen paljon. Heidän budjettinsa on luultavasti jossain 350 000 euron tietämissä. Tavallaan painimme eri sarjoissa, Merkkiniemi huokaa.

A.I.K pelaa puolivälierien toisen ottelun FPS:ää vastaan Limingan jäähallissa lauantaina 25.2. kello 15:00.