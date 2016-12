Olli Jokinen mukana juniorityössä Floridassa

Keväällä 2015 viimeisen NHL-ottelunsa pelannut jääkiekkoilija Olli Jokinen on perustanut kolmen muun ex-kiekkoilijan kanssa junioriakatemian Floridan Pompano Beachiin, kertoo nhl.com. South Florida Hockey Academyn perustivat Jokisen kanssa Petr Sykora, Tomas Vokoun ja Radek Dvorak, ja akatemia avasi ovensa helmikuussa NHL-seura Florida Panthersin entisessä harjoitushallissa.

– Tämä on minun tilaisuuteni antaa takaisin pelille. Aiemmin perheiden piti lähettää lapsensa Minnesotaan, Uuteen-Englantiin tai Kanadaan, kun he olivat 14- tai 15-vuotiaita. Haluamme että he voivat pysyä täällä. Toivottavasti jotkut lapset etenevät täältä isoihin liigoihin, Jokinen kertoi.

Jokinen pelasi kausina 1997–2015 NHL:ssä 1 231 ottelua ja keräsi 750 tehopistettä, mutta ei ole virallisesti ilmoittanut lopettamisesta.

– Se tapahtuu hyvin pian, Jokinen sanoi.