Olisitko uskonut tätä pari vuotta sitten: Suomen kallein jääkiekkojoukkue hakee sarjapisteitä Kiinasta?

Jos muutama vuosi sitten olisi sanonut, että Suomen suurimmalla pelaajabudjetilla operoiva seurajoukkue taistelee sarjapisteistä kiinalaista joukkuetta vastaan Pekingissä, olisi vastineeksi saanut todennäköisesti räkäisen naurunpyrskähdyksen.

Tänään se on kuitenkin täyttä totta: jääkiekkosarja KHL:ssä pelaava Helsingin Jokerit on matkustanut Kiinan Pekingiin ja pelaa iltapäivällä paikallista Kunlun Red Staria vastaan.

Red Star liittyi venäläisvetoiseen ja monikansalliseen sarjaan täksi kaudeksi. Joukkue on pelannut jopa odotuksia paremmin ja taistelee tosissaan pudotuspelipaikasta. Red Star on tällä hetkellä sarjan itäisen konferenssin viimeisellä pudotuspelipaikalla kahdeksantena.

Kiinalaisvoimin joukkue ei ole kautta kahlannut, vaan pelaajisto on koottu ulkomailta.

Mukana on useita suomalaispelaajia kuten Jonas Enlund, Joonas Järvinen ja takavuosina Kärppien maalivahtina pelannut Tomi Karhunen. Joukkueessa viilettävät myös Tuukka Mäntylä, Tomi Sallinen ja Tommi Taimi. Pelaajistoon kuuluu niin ikään vielä viime kaudella Jokereissa hyökännyt Eetu Pöysti, joka kärsii loukkaantumisesta.

Kiinalaispelaajia joukkueen pelaajalistassa on kaksi. Heistä vain puolustaja Zach Yuenin rooli on ollut mainittava.

Joukkuetta valmentaa Suomen liigakaukaloista menneiltä vuosilta tuttu venäläinen Vladimir Jursinov Jr.

Molemmat taistelevat pudotuspelipaikasta

Torstain ottelu on molemmille joukkueille erittäin tärkeä, sillä taistelu pudotuspelipaikoista on tiukka. Jokerit on tällä hetkellä läntisen konferenssin seitsemäntenä. Pudotuspeleihin selviää molemmista konferensseista kahdeksan joukkuetta.

Red Star on neljä viidesta viime ottelustaan. Jokerit on onnistunut voittamaan viidestä edellisestä ottelustaan kaksi. Kahdesti Jokerit on myös napannut yhden sarjapisteen selviämällä jatkoajalle tai rangaistuslaukauskilpailuun.

Joukkueet kohtasivat marraskuussa Helsingissä. Tuolloin Jokerit oli parempi numeroin 3–2.

KHL:n runkosarjaa on jäljellä joukkueesta riippuen enää hieman yli kymmenen ottelua.

Korjattu 12.12: Kunlun on voittanut yhden viimeisestä viidestä ottelustaan eikä hävinnyt kaikkia kuten jutussa aluksi luki.