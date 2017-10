Nuorten maailmanmestarimaalivahdit kohtaavat vihdoin Liigassa – Katkaiseeko Lukko Kärppien kotiputken?

Oulussa nähdään ennen marraskuun alun maajoukkuetaukoa Liigan pari todellista kärkikamppailua, kun Kärppien takana sarjataulukkossa sijoja kaksi ja kolme miehittävät TPS ja Lukko vierailevat Oulussa.

Ensin Raksilaan ehtii Lukko, joka laittaa Kärppien kovan kotivoittoputken todelliseen testiin. Tällä kaudella ainoastaan HPK Liigan avausviikonloppuna on onnistunut nappaamaan pisteitä Raksilasta. Sen jälkeen vastustajat ovat poistuneet Oulusta ilman kotiin viemisiä - usein vieläpä murskatappio niskassaan.

Kärpät ja Lukko ovat kohdanneet tällä kaudella jo kertaalleen. Tuolloin Kärpät kävi ryöstöretkellä Raumalla nappaamassaa maukkaan 2–1-voiton. Raumalaiset valmistautuivat torstain revanssiin hyvin ja lensivät Ouluun jo keskiviikkona puoliltapäivin.

Ennen lokakuun alun ottelua Lukko oli hävinnyt 11 pelaamastaan ottelusta vain kaksi. Kärpät sysäsi raumalaisten kauden lievään laskuun, sillä sen jälkeen seitsemästä ottelusta on kertynyt Lukolle vain kolme voittoa.

Kärpät on voittanut seitsemästä edellisestä pelistään viisi. Viimeksi pikkupedot kaatoivat tiistaina KooKoon Raksilassa selvin lukemin 5-0.

Mestarivahtien kaksintaistelu

Illan otteluun tuo lisämielenkiintoa vuoden 2016 nuorten maailmanmestarimaalivahtien kohtaaminen. Vuoden 2016 kisoissa Lukon ykkösmaalivahti Kaapo Kähkönen syrjäytti nykyisen kärppävahti Veini Vehviläisen kesken turnauksen.

Tällä kaudella molemmat veskarit ovat olleet loistavassa vireessä. Yli kymmenen ottelua pelanneista maalivahdeista Vehviläinen on torjuntaprosentilla mitattuna ykkönen, Kähkönen selvä kakkonen. Molemmat ovat pelanneet tällä kaudella kaksi nollapeliä mikä on eniten koko Liigassa.

Vehviläinen ja Kähkönen eivät ole kohdanneet toisiaan Liigassa ennen tämän illan ottelua.

Kähkönen joutuu Oulussa kovaan testiin, sillä Kärpät on tehnyt Liigassa eniten maaleja. Etenkin kotikaukalossa verkko on heilunut kiitettävästi. Kähkösen vireestä kertoo puolestaan se, että Lukko on päästänyt maaleja vähiten koko Liigassa.

Kärppien kokoonpanossa ei ole paljon muutoksia. Kolmos- ja neloskentässä on normaalia rotaatiota tuoreita jalkoja tuomassa. Radek Koblizek tekee ensiesiintymisen kotikaukalossa Miska Humalojan vitjan laidassa. Kolmosketjussa Rasmus Kupari saa rinnalle Juha Koiviston ja Jyri Junnilan.

Myöskään Lukon kokoonpanossa ei ole suuria muutoksia tiistain voittoisaan JYP-peliin nähden. Laitahyökkääjä Eetu Koivistoinen tipahtaa kolmosketjusta neloseen. Ranskalainen Valentin Claireaux nousee Koivistoisen paikalle kolmosketjuun ylimääräisen hyökkääjän roolista.

Kärppien kokoonpano Lukko-ottelussa:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Juha Koivisto – Rasmus Kupari – Jyri Junnila

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Jari Sailio – Miska Humaloja – Radek Koblizek

7. puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs