Vegas aikoo luistella Washingtonilta jalat alta – Haula korostaa jäähyjen välttämistä

Vegas Golden Knights on koko kauden ajan luistellut vastustajilta jalat alta, ja siihen vahvuuteen NHL-jääkiekon laajennusjoukkue luottaa myös Stanley Cup -finaalien ensimmäisessä ottelussa. Finaalisarja Washington Capitalsia vastaan alkaa tiistaiaamuna kello kolme Suomen aikaa.

– Me pelaamme nopeasti ja pyrimme pääsemään karvaukseen hyvällä vauhdilla. Otamme ajan pois vastustajalta ja käännämme kiekkoja nopeasti hyökkäykseen. Siinä varmaan on meidän pelisuunnitelmamme, Golden Knightsin hyökkääjä Erik Haula pohti maanantaina joukkueen aamujäiden jälkeen.

Hän lisäsi, että vahvuuksiin voi lisätä myös hyvät viisikot ja maalivahti Marc-Andre Fleuryn, joka joutunee melkoisen tulituksen kohteeksi, kun Capitalsin maalitykit alkavat pommittaa häntä.

– Sieltä tulee vastaan yksi parhaista ylivoimista, eli meidän täytyy pitää huoli siitä, että pysymme poissa jäähyaitiosta. Ja tietysti vastustajan maalinteko on aika kovaa luokkaa. Kovimmilta maalintekijöiltä pitää ottaa aikaa pois ja tehdä heidän olonsa vaikeaksi.

Golden Knights on tähän saakka pelannut yhden ottelun kerrallaan ja jatkaa samalla tavalla myös liigan finaaleissa.

– Emme ole missään vaiheessa lähteneet katsomaan liian pitkälle. Elämme juuri tässä hetkessä, ja se on yksi meidän vahvuuksistamme, Haula muistutti ja jatkoi, että Vegas on hävinnyt muutaman pelin pudotuspeleissä, mutta on aina vastannut tappioon hyvin.

– Tuntuu, ettei oikein mikään pääse meidän ihomme alle. Se on hyvä merkki.

Tavallista hieman kovempi lataus

Haula myönsi, että hän tuntee itsestään, kuinka lataus on vähän erilainen kuin normaalisti pelipäivän aamuna, mutta vakuutti, ettei hirveästi tärise. Olo on aika rento hyvin nukutun yön jälkeen, ja hän vain odottaa pääsevänsä pelaamaan. Kaikki ympärillä oleva ylimääräinen tohina on helppo sulkea pois mielestä, ja pelipäivän kuviot ovat aivan samat kuin muulloinkin.

Haula, 27, alkoi pelata jääkiekkoa 3-vuotiaana ja kiekkoilee viidettä kauttaan NHL:ssä. Hän on yltänyt jokaisella NHL-kaudellaan pudotuspeleihin ja joka kerta miettinyt, että jokohan tämä on hänen vuotensa.

– Stanley Cup on tässä lajissa paras mahdollinen palkinto, ja meillä on mahdollisuus taistella siitä. Sen enempää ei voi pyytää, hän tuumi.

Haulalla on päävalmentaja Gerard Gallantin mielestä juuri joukkueeseen sopivat vahvuudet.

– Erik on nopea luistelija ja karvaa erinomaisesti. Pelinopeus on hyvä. Hän on juuri sellainen pelaaja, jota tarvitsemme, ja hän on auttanut joukkuetta paljon, valmentaja totesi.