Vancouverin NHL-joukkueessa on sikotautia - Markus Granlundilla oireita

Vancouver Canucksin NHL-joukkueessa on havaittu sikotautia, seura vahvisti. Canucksin tiedotteen mukaan Troy Stecher on ainoa pelaaja, jolla tauti on diagnosoitu. Seura kertoo, että myös suomalaishyökkääjä Markus Granlundilla on havaittu sikotaudin oireita. Lisäksi Chris Tanevilla, Nikita Trjamkinilla ja Mike Chaputilla on ollut oireita.

Canucks tiedottaa, että se on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

- Otamme tämän hyvin vakavasti, totesi Canucksin GM Jim Benning.

Sikotauti on sylkirauhasten tulehdus. Sen oireita ovat muun muassa kuume, päänsärky ja väsymys. Tauti tarttuu pisaratartuntana hengitysteitse. Joskus sikotautiin voi liittyä kivestulehdus ja harvemmin aivokalvontulehdus.

