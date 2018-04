Toronto pakotti Bostonin seitsemänteen peliin

Toronto Maple Leafs voitti Boston Bruinsin 3-1 ja siirsi NHL:n itälohkon ensimmäisen kierroksen ottelusarjan ratkaisun seitsemänteen otteluun. Ottelusarjan ratkaisu nähdään keskiviikkona Bostonissa.

Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa vaihtoon joutunut Tuukka Rask torjui Bruinsin maalilla 27 laukausta. Kaukalon toisessa päädyssä Toronton Frederik Andersen torjui 32 kertaa.

- Se on samanlainen paine kuin meillä on ollut kahdessa viime ottelussa, kun olemme olleet tappion päässä putoamisesta, ja seitsemännestä ottelusta tulee samanlainen. Näistä isoista hetkistä me kaikki unelmoimme, Andersen sanoi NHL:n nettisivuilla.

Boston meni toisen erän alussa Jake DeBruskin osumalla 1-0-johtoon, mutta sen jälkeen Bruins ei saanut kiekkoa Andersenin taakse.

- Mielestäni saamme paljon todella hyviä paikkoja, ja hän torjuu hyvin. Hän on hyvä maalivahti. Jossain vaiheessa sen on pakko tapahtua, meidän täytyy vain jatkaa samalla tavalla, Bruinsin hyökkääjä Brad Marchand sanoi Andersenin pelistä.

Ennen Toronton ja Bostonin ottelua hallissa pidettiin hiljainen hetki Torontossa tapahtuneen yliajon uhrien muistoksi. Torontossa tapahtui Suomen aikaa myöhään maanantai-iltana yliajo, jossa kuoli kymmenen ihmistä ja loukkaantui 15.

Ovetshkin laukoi kaksi maalia

Washington Capitals voitti ottelusarjansa Columbus Blue Jacketsia vastaan 4-2 napattuaan kuudennessa pelissä 6-3-voiton. Runkosarjan maalikuningas Aleksandr Ovetshkin laukoi kaksi maalia ja nosti urasaldonsa Stanley Cupin pudotuspeleissä viiteenkymmeneen.

Capitals hävisi ottelusarjan kaksi ensimmäistä ottelua kotijäällään jatkoerissä, mutta vei kolmannen pelin toisessa jatkoerässä ja sen jälkeen viimeiset kolme peliä peräjälkeen.

- Tässä ottelusarjassa oli todella hauska pelata ja tätä oli hauska katsoa. Paljon jääkiekkoa. Olimme hiukan epäonnisia kahdessa ensimmäisessä jatkoeräpelissä, mutta kolmannessa olimme onnekkaita. Jatkoeristä ei koskaan tiedä, Ovetshkin sanoi.

Capitals kohtaa toisella kierroksella Pittsburgh Penguinsin.

