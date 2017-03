Teräväinen ja Markus Granlund tekivät maalit

Jääkiekon NHL:ssä sekä Vancouverin Markus Granlund että Carolinan Teuvo Teräväinen ovat tehneet maalit yön kierroksella.

Teräväinen teki Carolinan tasoitusmaalin ottelun toisessa erässä, kun vastassa oli Arizona. Ottelu päättyi lopulta Carolinan juhlaan, kun Teräväisen joukkuetoveri Derek Ryan iski kiekon Arizonan maaliin ottelun kolmannessa erässä.

Granlund teki puolestaan maalin ottelussa Anaheimia vastaan. Suomalaispelaajan maali syntyi niin ikään ottelun toisessa erässä, ja se vei Vancouverin 2-0 johtoon. Ottelu päättyi lopulta Vancouverin 2-1-voittoon Anaheimin tehtyä pelin ainoan maalinsa kolmannessa erässä. Vancouverin ensimmäisestä maalista ja samalla ottelun avausmaalista vastasi ensimmäisessä erässä Bo Horvat.

Calgary vei voiton kotijäällään

Muista yön kierroksella kohdanneista joukkueista Calgary on voittanut kotonaan New York Islandersin luvuin 5-2 ja Columbus vieraissa New Jerseyn luvuin 3-0.

Pittsburghin ja Buffalon välisessä ottelussa voittajaksi selvisi taas lopulta Pittsburgh luvuin 4-3. Ottelun ratkaisumaalin teki yhdysvaltalainen Conor Sheary, kun kolmatta erää oli jäljellä joitakin minuutteja. Buffalon Rasmus Ristolainen oli jäällä hieman vajaat 30 minuutta.

Minnesota otti kotonaan voiton San Josesta luvuin 3-1. Colorado taas hävisi St. Louisille luvuin 0-3. St. Louisin Jori Lehterä luisteli jäällä reilut yksitoista minuuttia ja Coloradon Mikko Rantanen taas 16 minuuttia.