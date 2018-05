Suomalaisvalmentaja Parkkila jatkaa NHL:ssä - Leijonien ykkösmaalivahti on tuttu mies Tapparasta

Jääkiekon NHL-seura Colorado Avalanchen maalivahtivalmentajana viime syksynä aloittanut tamperelainen Jussi Parkkila, 41, on jatkamassa seurassa pitkällä sopimuksella. Aikaisemmin Tapparassa ja viisi kautta KHL:ssä valmentanut Parkkila on ensimmäinen suomalainen maalivahtivalmentaja NHL:ssä.

Erikoista historiaa on myös se, että Parkkila on ihme kyllä myös Avalanchen ensimmäinen päätoiminen maalivahtivalmentaja.

- Ensimmäinen kausi oli huikea kokemus. Helmikuussa pelattiin 14 peliä ja maaliskuussa 16. Tuntui, että kausi meni äkkiä ohi. NHL:n runkosarjassa pelataan parikymmentä peliä enemmän kuin KHL:ssä, Parkkila vertailee liigojen eroa.

- NHL on todella hektinen, kovatasoinen, ja vaatimusrima on korkealla. Pelaajien taitotaso on hämmästyttävä. Ne laukovat todella kovaa ja harvoin laseihin. Läntisessä konferenssissa on raju kilpailu, mutta sellaiset joukkueet kuin St. Louis, Dallas ja Chicago jäivät meidän taakse.

Coloradon maalivahdeilla oli loukkaantumisongelmia, mikä toi maalivahtivalmentajallekin huolia. Lähes kuuden miljoonan dollarin palkalla torjuva ykkösvahti Semjon Varlamov, venäläinen maailmanmestari, satutti polvensa runkosarjan lopulla, ja myös kakkosmies Jonathan Bernier kärsi vammoista.

- Tykkäsin kovasti Avalanchen toiminnasta. Päävalmentaja (Jared Bednar) antoi touhuta vapaasti ja pelaajia oli käytössä maalivahtien valmennuksessa. Harjoitushallissakin on kaksi kaukaloa, joten aina on puhdas jää.

Koko Coloradon valmennusjohto jatkaa tulevallakin kaudella, ja myös Parkkilalle Lokomotivin ajoilta tuttu Varlamov, joka on jo kuntoutunut vammoistaan.

Kiekkoleijona Säteri tuttu valmennettava

Suomen kiekkoleijonien ykkösvahdiksi noussut Harri Säteri, 28, on Parkkilalle tuttu mies. Parkkila valmensi Säteriä kaksi kautta Tapparassa.

Entisen valmennettavansa otteitta Parkkila on seurannut tarkasti sekä MM-kisoissa että Pohjois-Amerikassa, jossa Säteri pelasi kuluvalla kaudella Florida Panthersin (NHL) ja Springfield Thunderbirdsin (AHL) joukkueissa.

- Harri kävi Denverissä luonani. Katselimme tv:tä ja kävimme syömässä. Harmi, että hän ei päässyt meitä vastaan pelaamaan. Harri on pelannut hyvän kauden ja pelimiehen jalat pysyvät maassa. Loistava kaveri ihmisenä, Parkkila kiittelee entistä suojattiaan.