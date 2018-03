Suomalaismaalivahti Christopher Gibson torjui 50 kertaa Calgarya vastaan

Christopher Gibson torjui 50 laukausta ja auttoi New York Islandersin katkaisemaan kahdeksan ottelun tappiosarjan NHL:ssä 5-2-voitolla Calgary Flamesista. Torjuntamäärä oli Gibsonin seitsemän ottelun mittaisen NHL-uran ennätys ja voitto hänelle kauden ensimmäinen.

- Henkilökohtaisesti tämä on mahtavaa, mutta jääkiekko on joukkuepeli. Minusta on tärkeämpää, että joukkueemme voitti tänään. Meidän täytyy jatkaa samaan tapaan, Gibson sanoi NHL:n sivuilla.

Gibsonin edellinen torjuntaennätys oli 47, joka syntyi puolitoista viikkoa sitten Pittsburghia vastaan. Edellisen voittonsa hän oli torjunut 5. huhtikuuta 2016, jolloin New York otti 4-3-jatkoaikavoiton Washington Capitalsista.

Islandersin seurahistoriaa täytyy selata taaksepäin 1972 asti ennen kuin vastaan tulee edellinen vähintään 50 kertaa yhdessä ottelussa torjunut tulokasmaalivahti. Billy Smith pysäytti 55 laukausta marraskuussa 1972, kun Islanders hävisi 3-5 Philadelphia Flyersille.

Gibson, 25, oli sivussa lähes koko viime kauden polvivamman takia pelattuaan sitä edellisenä kautena ensimmäiset neljä NHL-otteluaan. Tällä kaudella hän on pelannut kolme ottelua, joista kaksi ensimmäistä päättyi jatkoaikatappioihin.

- Kyse on siitä henkisestä valmistautumisesta, jonka olen käynyt läpi vuosien mittaan. Haluan olla tässä paikassa. Tämä ei saa tuntua ylivoimaiselta. Tietenkin olen hiukan jännittyneempi ennen otteluja, mutta kun pääsen peliin, hermot tuntuvat tasaantuvat ja oloni on mukavampi, Gibson kertoi Islandersin kotisivuilla.

Gibson loukkasi polvensa viime kauden alussa, kun useampi pelaaja kaatui hänen jalkansa päälle harjoituksissa.

- Se oli henkisesti todella vaikeaa. Ensimmäisten kuukausien ajan minun piti tulla toimeen ajatuksen kanssa, että en enää pelaa koko kautena. Mutta kun pääsin harjoittelemaan, keskityin vain palaamiseen. Minulla on ollut paljon aikaa miettiä ja valmistautua tähän vuoteen.

Karkkilassa syntynyt Gibson on pelannut Pohjois-Amerikassa kaudesta 2008-2009 lähtien ja pitää Montrealia kotikaupunkinaan.

