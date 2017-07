Puljujärvi sai tutun seurakaverin – Jussi Jokinen siirtyy Edmontoniin

Florida Panthersista potkut saanut Jussi Jokinen, 34, siirtyy Edmonton Oilersiin.

Seura kertoi perjantai-iltana tehneensä Jokisen kanssa vuoden sopimuksen, jonka arvo on Pohjois-Amerikasta kantautuneiden tietojen mukaan noin miljoona dollaria.

The #Oilers have signed Jussi Jokinen to a one-year contract. pic.twitter.com/PusFCFxMj7