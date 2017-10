Puljujärvellä huolestuttavan paljon kehittämiskohteita – "Potentiaali on edelleen huikea"

Tornion luonnonlapsi Jesse Puljujärvi aloitti toisen kautensa Pohjois-Amerikassa. Entisen kärppähyökkääjän pettymykseksi paikka Edmonton Oilersin NHL-joukkueessa ei ironnut heti kauden alussa, vaan edelle kiilasi toinen nuori lahjakkuus Kailer Yamamoto. Puljujärvi kyttää paikkaa auringossa ja pelaa farmisarja AHL:ssä.

Kalevan verkkotuottaja Heikki Uusitalo ja jääkiekkotoimittaja Janne Onnela käyvät läpi Puljujärven tilannetta.

Janne, Puljujärvi lähti kovin odotuksin toiseen kauteensa Atlantin tuolla puolen. Pelipaikan piti olla otettavissa NHL:stä, mutta ainakin alussa kävi toisin ja tie vei farmijoukkueeseen. Minkälaisia ajatuksia tästä?

Ensinnäkin täytyy sanoa, että se oli varmasti hirveä pettymys Puljujärvelle henkilökohtaisesti. Odotusarvo oli, että nyt hän saa näyttöpaikan Edmontonin vahvassa joukkueessa. Erityisen huolestuttavia ovat Pohjois-Amerikasta kantautuneet uutiset siitä, kuinka paljon Puljujärvellä parannettavaa eikä kehitystä viime kauteen nähden ole juuri tapahtunut.

Mitä ne ensisijaiset kehityskohteet ovat?

Puljujärven pitää sisäistää pienen kaukalon pelin vaateet. Parannettavaa on oikeastaan kaikilla osa-alueilla pois lukien raaka luistelunopeus.

Puljujärvi vaikuttaisi olevan yhä jossain määrin ison jään kaartelija. NHL-kaukaloiden vaatima sähäkkä rytminmuutos tuottaa yhä vaikeuksia. Missä vika?

Se on hyvä kysymys. Puljujärvi on sitä nyt yhden kauden saanut harjoitella, joten senkin pitäisi hiljalleen onnistua. Ehkä Puljujärvi tarvitsisi ylipäätään enemmän ohjausta ja valmennusta. Viime keväänä esimerkiksi maajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki kauhisteli, että Puljujärvi on saanut hiihdellä AHL:ssä aika yksinään ilman valmennusta. Nyt on nähty, että kehitystä ei Puljujärven kohdalla tapahdu yksin hiihdellessä. Puljujärvi tarvitsisi mielestäni enemmän taustajoukkojensa tukea, vaikka oletusarvoisesti Pohjois-Amerikassa pelaavan ammattilaisen pitäisi pärjätä jo omillaan.

Olisiko täällä kotimaassa jotain tehtävissä kehityksen suhteen toisin?

Kesäharjoittelussa voisi olla kehittämisen varaa. Hän on käsittääkseni viettänyt viime kesät pitkälti pääkaupunkiseudulla ja harjoitellut muun muassa Raimo Summasen johdolla. Ehkä harjoitteluun voisi hakea uusia tuulia. Nykyäänhän etenkin nuorten pelaajien trendi on ollut hakea potkua uralle Hannu Rautalan opista Turusta. Puljujärvi on ilmeisesti kuitenkin kova harjoittelija, mutta siitä ei ole hyötyä, jos et harjoittele oikein ja oikeita asioita. Korostaisin tässä myös Jessen taustajoukkojen roolia.

Puljujärvi on vasta 19-vuotias. Hänen varmaan pitää nyt malttaa itsensäkin. Hätähän ei ole vielä mihinkään.

Mitään hätää ei ole. Jesse on nuori kaveri, jonka potentiaali on edelleen huikea. Hän tulee tekemään hienon jääkiekkouran.