Pittsburgh Stanley Cupin voittoon – Rinteen kevät päättyi pettymykseen

Pittsburgh on voittanut jääkiekon NHL:n mestaruuden. Pittsburgh voitti mestaruuden ratkaisseen ottelun Nashvillea vastaan maalein 2-0.

Maalit Pittsburghille tekivät Patric Hörnqvist ja Carl Hagelin kolmannen erän viimeisillä hetkillä. Hörnqvist iski kiekon maalin, kun kolmatta erää oli pelattu 18.25 minuuttia. Hagelin puolestaan varmisti Pittsburghin voiton maalillaan vajaa 15 sekuntia ennen summerin soimista.

Mestaruuden myötä Olli Määtästä tuli vasta neljäs suomalainen pelaaja, joka on voittanut NHL-mestaruuden enemmän kuin kerran. Moninkertaisia voittajia ovat ennestään Jari Kurri, Esa Tikkanen ja Reijo Ruotsalainen. Määttä juhli Stanley Cupia myös viime vuonna Pittsburghin voittaessa.

Määttä pelasi ratkaisuottelussa vajaa 20 minuuttia. Pudotuspeleissä Määttä teki tehot 2+6.

Pittsburghille NHL:n mestaruus on viides sen historiassa. NHL.com -sivuston mukaan Pittsburgh on myös ensimmäinen joukkue, joka on uusinut voittonsa perättäisinä vuosina sitten Detroitin, joka voitti mestaruuden peräkanaa vuosina 1997 ja 1998.

Rinne joutui pettymään



Nashvillen suomalaisvahti Pekka Rinne torjui 27 kertaa. Finaalisarja päättyi Rinteen osalta suureen pettymykseen, kun Hörnqvist laukoi voittomaalin Rinteen selän kautta puolitoista minuuttia ennen peliajan päättymistä.

Ratkaisevassa finaalisarjan ottelussa nähtiin myös tilanne, jossa Nashvillen maali hylättiin 0-0-tilanteessa toisen erän alussa. Tilanteessa tuomari vihelsi pelin poikki ennen kuin Colton Sissons sai kiekon maaliin Matt Murrayn selän taakse. Tilanne herätti kuohuntaa muun muassa sosiaalisessa mediassa.