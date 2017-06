Pekka Rinne matkalla jääkiekkohistoriaan

Kempeleen kumiukko, betoni-Pekka, Great Wall of Finland ja tuoreimpana keltainen Tarzan. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja juuri nyt Stanley Cupista taisteleva Pekka Rinne on kaikkien lempilapsi.

Kempeleläinen on NHL-pudotuspelikevään kuumin nimi.



Suhdanteet kuitenkin vaihtelevat. Sarjan kaksi ensimmäistä peliä näyttivät, että suosikkipoika vaihtuu nopeasti etenkin Atlantin tuolla puolen. Nashville hävisi ensimmäiset kohtaamiset Pittsburghissa, eikä koko kevään joukkuettaan kannatellut Rinnekään pystynyt näissä otteluissa ihmetekoihin.



Rinteen synkin hetki osui toiseen finaaliin, kun Pittsburgh pommitti kempeleläisen vaihtoon kolmannessa erässä kolmella pikamaalilla. Osumat menivät kuitenkin suurimmaksi osaksi keltaisten kenttäpelaajien piikkiin.



Kahden hävityn ottelun jälkeen pöhinä Nashvillen finaalipaikan varmistaneen Rinteen ympärillä meni negatiiviseksi. Syntyi jopa pieni paniikki.





Pekka Rinne is a problem for the Predators, who haven't committed to him starting Game 3 https://t.co/DSnALdZ1Yl via @YahooSports — Greg Wyshynski (@wyshynski) 1. kesäkuuta 2017



Paluu parrasvaloihin kotihallissa



Karavaani siirtyi seuraavaksi Nashvilleen. Punaniskojen usko omaa joukkuetta kohtaan ei horju pätkääkään ja koko kaupunki on juuri nyt täysin sekaisin jääkiekosta.



Lempinimi Smashville ei ole tuulesta temmattu. Ennen peliä hallin pihalle tuodaan vierasjoukkueen väreihin maalattu auto, jota fanit voivat murjoa lekalla. Talkoisiin osallistui tänä vuonna muun muassa entinen huippumaalivahti Ilya Bryzgalov.







Hallin sisällä meno muuttuu vielä hullummaksi. Yleisö elää erittäin äänekkäästi tunnelmassa mukana live-bändin huolehtiessa musisoinnista. Desibelimittarit ovat rekisteröineet pelin aikana kipukynnystä lähenteleviä lukemia.



Yleisön kiihkosta sai osansa myös Penguinsin maalivahti Matt Murray päästettyään pari maalia kolmannessa finaalissa.

Hullaantuneen kotiyleisön suurin sankari on Rinne, joka saa metelistä luonnollisesti pelkästään positiivista energiaa. Kahden vaikean vieraspelin jälkeen kotiyleisö hoilasi suomalaisvahdin nimeä äänekkäästi jo alkulämmittelyssä.



Kotihallissaan kempeleläinen oli jälleen liekeissä Nashvillen tasoittaessa finaalisarjan kahdella voitolla. Rinne oli molempien kotipelien paras pelaaja.



Maalivahdin tähtihetki osui neljännen finaalin toiseen erään, kun Kempeleen jätti torjui ensin tähtihyökkääjä Sidney Crosbyn läpiajon ja venytti vielä kilpikäden pudotuspelien maalipörssiä johtavan Jake Guentzelin laukauksen eteen. Torjunta sai Viasatin suomalaisselostaja Antti Mäkisen sekaisin. Mäkisen selostus tilanteesta nousi julkisuuteen myös Pohjois-Amerikassa.



Pudotuspelien paras pelaaja?



Rinne löi kahden pelin maagisilla esityksillä luun kriitikoidensa kurkkuun ja nosti itsensä takaisin Conn Smythe –suosikiksi.





"Pekka's done" ... "He's overrated" ... "Penguins have solved Rinne" ...



Back-to-back games with a .960 SV% and 1st Star in both games — Michael Gallagher (@mpatrickg5) 6. kesäkuuta 2017

Stopping 48 of the Pens 50 shots in Games 3 & 4, Pekka Rinne is back to the top of the Conn Smythe conversation.https://t.co/rTWd6NcLxE pic.twitter.com/wk5ZAQYR1d — OddsShark (@OddsShark) 7. kesäkuuta 2017



Pudotuspelien parhaalle pelaajalle annettavaa palkintoa ei ole saanut yksikään suomalainen. Ylipäätään Pohjois-Amerikan ulkopuolelle se on mennyt vain kolme kertaa historian aikana.



Palkintoa ei voi antaa kenellekään toiselle pelaajalle, jos Nashville voittaa mestaruuden. Kempeleläinen on hyvää vauhtia matkalla uransa huippuhetkeen ja jääkiekon historiankirjoihin.



Nashville Predatorsin ja Pittsburgh Penguinsin välinen finaalisarja jatkuu ensi yönä Pittsburghissa otteluvoittojen ollessa tasan 2-2.