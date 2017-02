Patrik Laine osui mutta Sidney Crosby ratkaisi jatkoajalla

Patrik Laine laukoi NHL-kauden 27. maalinsa, mutta Winnipeg Jets kärsi 3-4-jatkoaikatappion hallitsevalle mestarijoukkueelle Pittsburgh Penguinsille. Ottelun katkaisi Sidney Crosby, jolle osuma oli kauden 31:s.

Ottelun avauserässä Crosby nousi tuhanteen tehopisteeseen syöttämällä Chris Kunitzin 2-0-maalin. Kolmannessä erässä Crosby syötti myös Phil Kesselin 3-3-tasoituksen, joka lähetti pelin jatkoajalle.

29-vuotias kanadalainen on tällä kaudella kerännyt tehopisteet 31+33 ja johtaa maalipörssiä. Tuhanteen pisteeseen Crosby eteni NHL-historian 12. nopeimpana pelaajana, sillä ottelu Winnipegiä vastaan oli hänen uransa 757:s. Crosby on saavuttanut nykypelaajista nopeimmin tuhat pistettä, sillä Jaromir Jagr tarvitsi tuhanteen pisteeseen kuusi ottelua enemmän.

- Pörräsin rajan kohdalla hetken aikaa, joten oli kiva päästä siihen ja saada voitto. Kun se piste tuli aikaisin, halusin varmistaa, että voitamme pelin. Taistelimme ja onnistuimme voittamaan, Crosby sanoi nhl.comissa.

Kaikkiaan tuhannen pisteen rajan on ylittänyt 86 NHL-kiekkoilijaa.

- Hän on mahtava pelaaja. Tuhat pistettä 757 ottelussa kertoo, millainen pelaaja hän on ja millainen luonne hänellä on. Hän on äärimmäisen kilpailuhenkinen kaveri. Hän rakastaa voittamista, Penguisin valmentaja Mike Sullivan suitsutti.

Laine on NHL:n maalipörssissä neljäntenä, edellään Crosby, Jeff Carter (29) ja Max Pacioretty (28).

- Olen ylpeä jokaisesta kaverista, joka taisteli. Mielestäni me pelasimme hyvin ja ehkä olisimme ansainneet voiton, mutta meillä oli tilaisuutemme emmekä pystyneet maalintekoon. Joten yksi piste meille, Laine sanoi.

Erik Haula maalasi Minnesotalle, joka kukisti kotonaan Dallas Starsin 3-1. Syöttöpisteitä herui Mikko Koivulle kaksi sekä Haulalle ja Mikael Granlundille molemmille yksi. Kari Lehtonen torjui Dallasin maalilla 23 kertaa.

