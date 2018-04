Ovetshkin kasvatti kaulan Laineeseen kolmeen maaliin

Washingtonin Aleksandr Ovetshkin iski NHL-kauden 47. maalinsa, kun Capitals hävisi 3-4 Nashville Predatorsille. Ovetshkin kasvatti eron maalipörssin kakkosena olevaan Patrik Laineeseen (44) kolmeen maaliin, kun molemmilla on pelaamatta yksi runkosarjapeli. Laine ei onnistunut maalinteossa, kun Winnipeg Jets löi Calgary Flamesin 2-1.

Nashvillen maalilla Juuse Saros torjui 29 kertaa. Voitolla Nashville varmisti paikkansa liigan kärkijoukkueena sekä ykkössijan länsilohkossa ja Central-divisioonassa.

Columbus Blue Jackets varmisti paikkansa pudotuspeleissä pakottamalla Pittsburgh Penguinsin jatkoajalle ennen kuin taipui maalein 4-5.

- On surkeaa hävitä peli. Se on outoa. Olen innoissani joukkueen puolesta, koska se on tehnyt valtavan määrän töitä. Olimme melkein upoksissa pari kuukautta sitten, Blue Jacketsin valmentaja John Tortorella selvitti ajatuksiaan NHL:n sivuilla.

Barkoville uran sadas maali

Aleksander Barkov teki NHL-uransa sadannen ja tämän kauden 27. maalin, kun Florida Panthers piti pudotuspelitoiveensa elossa nujertamalla Boston Bruinsin 3-2. Panthers on neljä pistettä Philadelphia Flyersia perässä, kun joukkueella on jäljellä kaksi runkosarjaottelua.

Pudotuspeleihin päästäkseen Floridan pitää voittaa viimeisissä otteluissaan Buffalo Sabres ja Boston, ja Philadelphian pitää hävitä varsinaisella peliajalla New York Rangersille lauantaina.

- Ottelun alku oli vaikea. He olivat valmiita pelaamaan, mikä ei yllätä ketään. He taistelevat kuin henkensä edestä ja tarvitsevat jokaisen pisteen. Siihen pitäisi olla valmis mutta me emme olleet, Bostonin maalivahti Tuukka Rask myönsi.

