NHL-kautta puolet pelattu: Kärppätaustaisilla yhteensä 110 pistettä – näin kausi on mennyt

NHL-kausi pitää sisällään 82 runkosarjaottelua per joukkue. Nyt kaudesta on takana noin puolet – osalla joukkueista hieman yli, osalla hieman alle.

Kauden mittaan taalakaukaloissa on viilettänyt kahdeksan kärppätaustaista pelaajaa. Tehopisteitä entisille kärpille on kertynyt yhteensä 110.

Kotimaisissa otsikoissa on viihtynyt todennäköisesti eniten nuorten maailmanmestari Jesse Puljujärvi, jonka kausi on ollut kuitenkin vaikea. Edmonton Oilersissa vastuu pieneni pienenemistään. Lopulta nuorukaisen tie vei tällä viikolla farmiliiga AHL:ään.

Ratkaisu voi olla hyvä nuorelle pelaajalle, joka kaipaa kipeästi peliminuutteja, jotka jäivät viime aikoina minimaalisiksi NHL:n puolella.

Jesse Puljujärvi juhli vuosi sitten nuorten maailmanmestaruutta. Nimikirjoitukset olivat kysyttyä tavaraa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Selkeimmät onnistujat ovat olleet Minnesota Wildin Mikael Granlund ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho.

Granlund on joukkueensa kulmapaloja, ja Aho on äitynyt yhdessä Teuvo Teräväisen kanssa hyvään vireeseen. Kaksikko ratkaisi joukkueensa edellisessä ottelussa voiton jatkoajalla: Teräväinen syötti, Aho viimeisteli.

Pelaaja pelaajalta: näin kausi on mennyt toistaiseksi

Tehokkain ex-kärppä on ollut upeaa kautta pelaavan Minnesota Wildin hyökkääjä Mikael Granlund. Hän on ollut Winnipeg Jetsin Patrik Laineen jälkeen toiseksi tehokkain suomalainen NHL:ssä.

Granlund on koonnut pelaamissaan 39 ottelussa tehot 10+21=31. Plusmiinustilastossa hänellä on komea saldo: +19.

Toiseksi tehokkain ex-kärppä on ollut tulokashyökkääjä Sebastian Aho. Erinomaiseen vireeseen äitynyt nuori hyökkääjä on summannut 40 otteluun tehot 10+13=23. Tehotilastokin on plussan puolella: +2.

Sebastian Aho pelasi vielä viime keväänä Oulun Kärpissä. Nyt nuori hyökkääjä tekee kovaa jälkeä NHL:ssä. KUVA: Leinonen Jukka

Mikael Granlundin pikkuveli Markus Granlund on saanut 42 ottelussa aikaan tehot 9+8=17. Peräpään joukkueisiin kuuluvan Vancouver Canucksin hyökkääjän tehotilastossa on lukema -15.

San Jose Sharksin hyökkääjä Joonas Donskoi on toisella NHL-kaudellaan saanut 39 ottelussa aikaan tehot 6+8=14. Plusmiinussaldo on yhden pykälän verran plussalla.

Erinomaisen viime kauden pelanneella konkarihyökkääjä Jussi Jokisella on ollut tällä kaudella vaikeampaa. Kalajoelta lähtöisin oleva Jokinen on saanut 32 ottelussa aikaan tehot 4+6=10. Plusmiinustilastossa Florida Panthersin pelurilla on luku -9.

Jesse Puljujärvi pelasi NHL:ssä 28 ottelua, kunnes sai tällä viikolla komennuksen farmiliigaan. Pienelle peliajalle NHL:ssä jäänyt hyökkääjä sai alkukaudesta aikaan tehot 1+7=8. Edmonton Oilersin hyökkääjä on tehotilastossa plussan puolella: +5.

Puolustaja Markus Nutivaara ei ole komeillut otsikoissa, mutta hän on suoriutunut alkukaudesta mallikkaasti. 39 otteluun nuori pakki on summannut tehot 2+5=7 ja tehotilastoon luvun +6. Nutivaara pelaa Jarmo Kekäläisen johtamassa Columbus Blue Jacketsissa.

Nashville Predatorsin Miikka Salomäki on saanut alkukaudesta tililleen kaksi NHL-ottelua, joissa ei ole syntynyt tehoja. Plusmiinustilasto on pakkasella yhden asteen verran.