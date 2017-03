New York Rangersin Raannalle nollapeli

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangersin Antti Raanta on torjunut yön kierroksella nollapelin, kun New York Rangers kaatoi Tampa Bayn maalein 1-0. Jatkoajalla syntyneestä voittomaalista vastasi ruotsalainen Mika Zibanejad. Raanta torjui 38 kertaa.

Dallasin maalia vahtinut Kari Lehtonen puolestaan torjui 42 laukausta ottelussa Washingtonia vastaan. Lehtosen selän taa livahti pelin aikana kaksi kiekkoa, mikä ei kuitenkaan koitunut joukkueen kohtaloksi. Dallas voitti ottelun 4-2.

Bostonin Tuukka Raskin suoritus ei sen sijaan riittänyt voittoon, vaan vastassa ollut Ottawa voitti pelin 4-2. Rask torjui 25 kertaa.

Laineelle syöttöpiste

Winnipegin Patrik Laineelle on kirjattu yön neljännestä ottelusta syöttöpiste. Laine oli syöttäjänä Mark Scheifelen kolmannessa erässä tekemässä maalissa, jonka myötä tilanne oli 3-2 vastassa olleen San Josen hyväksi. Scheifelen maali oli samalla myös pelin viimeinen maali, joten voiton vei San Jose maalein 3-2.